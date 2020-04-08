美元轉弱 人民幣中間價強升逾450基點

全球肺炎疫情有漸漸趨緩的趨勢，美元避險需求降溫。在美元指數周二回檔 0.8% 的影響下，周三 (8 日) 中國外匯管理局將人民幣中間價一口氣大幅調升 456 基點，報 1 美元兌 7.0483 人民幣。在人民幣中間價上周一度創 12 年新低後，中國官方連續兩日上調中間價位。

不過，受到美股周二由紅翻黑，道瓊一口氣失去逾 900 點的漲點之下，今日人民幣即期匯率呈現漲多回貶，即使中國官方中間價大幅調升，也無法阻止人民幣升多回吐的行情

截至上午 10:37 止，離岸人民幣暫報 1 美元兌 7.0712 人民幣，小貶 57 基點，貶幅 0.08%。

資料來源: 新浪財經, 離岸人民幣日線走勢

在岸人民幣則暫報 1 美元兌 7.0617 人民幣，貶值 160 基點，貶幅 0.22%。

資料來源: 新浪財經, 在岸人民幣日線走勢

交易員表示，肺炎疫情在全球似乎有趨緩的跡象，近期 WHO 公布的數據顯示每日新增人數已經開始下滑，再加上歐洲部份地區開始漸漸放鬆管制，因此重新提振市場風險情緒。不過，疫情風險仍在，人民幣大方向還是保持在區間震盪走勢，只是朝向震盪升值機率較大。

而有分析師指出，美元指數仍在 100 附近震盪，這將限制人民幣反彈空間，不過市場也期望中國未來將進一步推出經濟刺激政策，這對人民幣短期是個利多。

招商銀行表示，聯準會的無限 QE 政策，加上擴大與各國央行換匯政策已經改善美元緊俏的預期。不過，美元 Libor 利率還未明顯走弱，美元流動性不足的隱憂仍在，同時中國人行的寬鬆政策縮小中美利差，這讓使短期人民幣匯率走升幅度受限。