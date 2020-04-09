〈每日外資外匯觀點〉就算疫情結束 美元大量供應下還能走強嗎？

全球肺炎疫情新增確診放緩，美元指數週四 (9 日) 亞洲盤交易時間持穩在 100.15 附近，力守 100 大關，市場關注即將今天召開的 OPEC+ 會議及美國初請失業金數據公布。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

美元的全球儲備貨幣地位，吸引備受全球疫情威脅的資金聚集，但在美國祭出大規模經濟刺激措施後，市場開始擔憂美元將受到長期潛在負面影響，三菱日聯集團分析師表示，就算疫情在年底前結束，但到了 2021 年，美國將面對財政赤字、資產負債表擴張，及透過其他措施供應美元，這將是美元走弱的強勁背景。

目前市場情緒重新升溫，美股近期反彈雖超過 20%，但前聯準會主席柏南奇表示，他不相信經濟會出現 V 型反彈，在短期方面，三菱日聯研究部則認為，美元可能因重新浮現的避險情緒而在近期上漲。

法國興業銀行匯市策略負責人 Kit Juckes 認為，目前美元處於過度特權的時刻，愈是風險高漲，投資者愈想持有美元，而且不同於其他貨幣，即使在無限量寬鬆下，美元的價值並未大幅走弱。

美國聯準會會議紀要顯示，聯準會官員們都認為，近幾週美國經濟前景已急劇惡化。BK 資產管理董事總經理 Kathy Lien 提醒，未來幾週，「美元為王」可能遭到市場質疑，目前投資者正押注全球衰退風險大於美國經濟下滑，因為其他經濟體衰退風險可能落後美國出現。

在英鎊方面，摩根大通表示，疫情對市場的影響尚未結束，近期市場擔心首相強生健康狀況，且英國仍將面臨全球資本流動的問題，預期英鎊將再度下跌。

摩根大通策略師 Patrick R Locke 警告，忽略英鎊下跌是錯誤的行為，英國經常帳赤字過大，更容易遭受全球資本流動停止帶來的打擊，在幾週的獲利回吐之後，做空英鎊兌美元再次成為防禦市場風險的首選。