〈每日外資外匯觀點〉風險偏好情緒升溫 美元持有者買盤轉向

隨着投資者對歐美主要國家新增武漢肺炎 (COVID-19) 確診放緩減緩愈來樂觀，市場風險情緒日趨回溫，美元指數跌破 100 整數大關後，周三亞洲盤交易時間重新站上 100。不過全球確診病例數已超過 143 萬，累計死亡人數突破 8 萬，市場持續關注疫情發展，今晚公布的美國聯準會會議紀要也將受到關注。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

作為全球儲備貨幣的美元，最近幾周在動盪的交易中大幅波動，但在各國央行為緩解瘋狂的美元搶購採取行動後，美元指數的漲勢出現停滯。

法國興業銀行外匯策略師 Kenneth Broux 表示，外匯和股票市場的波動率近期下跌，各國央行在緩解美元市場壓力方面做得非常好，而且正在發揮作用。

美元在掉期市場的借貸成本已經回落，兌歐元和英鎊的掉期利率本周跌至 10 多年來的最低水平。

美元三月初走強主要是因市場暴跌打擊了投資者信心，加上疫情不斷蔓延，避險情緒高漲，投資者轉向持有美元現金，但隨著市場基本面的變化，買盤重新進場，而持有美元現金的投資者又開始買入風險資產，致使美元開始走軟，非美貨幣則因風險情緒的提升而反彈。

DailyFX 分析師 Legen Tang 表示，聯準會增加貨幣互換以及啟動針對外國央行的回購機制後， IMF 規劃啟動規模 1 萬億美元的貸款計劃向缺乏美元的國家提供短期貸款，協助應對美元短缺的問題，預期美元流動性壓力有望進一步緩解。

Yardeni Research 策略師 Ed Yardeni 在報告中指出，自熊市低點以來，投資者仍然偏向積極面，「目前我們正處於從債市轉向股市的巨大再平衡過程中」，市場近期走勢顯示，投資者押注經濟複甦將從第四季度開始，一直持續到 2021 年。