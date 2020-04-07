歐洲正尋求達成協議 合推約5000億歐元經濟刺激計畫

武漢肺炎 (COVID-19) 疫情正重擊歐洲經濟，歐元區財長週二 (7 日) 將尋求批准價值超過 5000 億歐元的一系列措施，以減輕疫情對本地區經濟的影響，但相較其他國家，歐盟要通過刺激方案的困難度要大得多。

依目前發展，愈來愈多人樂觀認為，歐元區財長將同意向各國提供新的資金。但政治與經濟的壓力，也使歐洲國家間的舊分歧浮出水面。

據多名布魯塞爾官員表示，各成員國正努力達成協議，有歐盟官員表示，協議已接近達成，但也有官員說，雖然有共識，但還未達成一致。

如果取得足夠的進展，歐盟領導人可能會在本週晚些時候討論，並簽署有關措施。

目前獲得廣泛支持的規劃是，各國可能透過歐洲穩定機制 (ESM) 批准一項信貸額度，總信貸額度將為歐元區 GDP 的 2%，約 2400 億歐元，提供給歐元區每個國，儘管會有附帶條件，但預計只會非常輕微。

通過 ESM 提供貸款的想法，在義大利引發一些批評，義大利政府不希望任何貸款都附有嚴格的赤字和債務標準。德國財政和歐洲事務部長也認為，不必要的附帶條件將等同於重新實行緊縮政策，並導致各個成員國之間的不平等待遇。

發行歐洲共同債務的想法，是一大爭論焦點。包括義大利、西班牙和法國在內的 9 個歐盟國家，希望透過聯合發債，來支付抗疫的部分費用，但這一想法在荷蘭和德國引起了激烈的反對。

德國總理梅克爾 (Angela Merkel) 週一表示，防疫措施是歐盟自成立以來面臨最大的挑戰，答案只能是「更加一體化的歐洲、更強大的歐洲、運轉良好的歐洲」。

到目前為止，歐洲最大的救助來自歐洲央行。截至今年年底，央行將購買 7500 億歐元的歐洲債券，這一宣布降低了歐洲政府在金融市場上的成本。