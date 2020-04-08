開放銀行服務新突破 iCard.AI、政大攜手發布信用卡新平台

開放銀行 (open banking) 又有新服務亮點，如何找到最個人化的信用卡、如何聰明用卡，未來都可以一指搞定，政治大學金融科技國際產學聯盟與第三方服務業者會員 iCard.AI 今（8）日共同發布，提供消費者搜尋和比較信用卡及信用貸款服務平台。

全球最受關注的金融科技新變革－開放銀行 (open banking)，在台灣也備受期待，金管會將開放銀行進展分成「公開資料查詢」、「消費者資料查詢」、「交易面資訊」三大階段。iCard.AI 結合其 AI 技術能力，與開放銀行公開資料，即時更新全台灣信用卡優惠，累積共 7000 商家，超過 20000 筆信用卡優惠，已成為全台信用卡最完整資料庫。

iCard.AI 將信用卡優惠分類到 30 多個消費場景，利用機器公正評分排序全台信用卡，把主導權歸還給消費者，消費者甚至可以用自然語言詢問，例如詢問「無腦神卡是哪張」、「最強首刷禮是哪張」、「美食外送刷哪張」、「追劇享樂刷哪張」，輕鬆搜尋比較最新信用卡優惠、完整權益。

iCard.AI 共同發起人張嘉臨表示，iCard.AI 是典型人工智慧在金融科技創新中的產出，該平台將公開資料利用 AI 技術提供給消費者「有用、好用、信用」的服務，目的是達到個人化服務，使每個消費者能找到最適合的金融服務。

iCard.AI 目前與多家龍頭銀行夥伴合作，包括發卡量超過 200 萬張的前六大銀行：國泰世華銀行、中國信託銀行、玉山銀行、台新銀行、台北富邦銀行和花旗銀行。

政大金融科技國際產學聯盟一直是台灣開放銀行的重要推動者，「開放銀行創新實驗室」自成立以來，致力引入國際開放程式介面 (open API) 的成功經驗，並蒐集銀行與第三方服務業者 (TSP) 的需求，協助台灣業者透過開放銀行 open API 模式，提供更多元的創新服務，提升消費者體驗，加速落實普惠金融。

政治大學金融科技國際產學聯盟營運長王儷玲表示，很高興看到開放銀行第一階段上線後，第三方服務業者 iCard.AI 能提供讓消費者有感的加值服務，未來政大也將與 iCard 在開放銀行的創新情境上，與銀行合作共同導入更多新服務。王儷玲還說：「我個人使用 iCard 後，對幾張信用卡的加值服務與回饋機制很心動，很想申請。」。