近130萬中小企業沒與銀行往來 立委憂「紓困2.0」力道不足

針對肺炎疫情嚴峻，政府推出「紓困 2.0」，端出 7000 億元貸款額度，但立委曾銘宗今 (9) 日指出，中小企業約近 130 萬家沒有與銀行往來，政府提出的 7000 億元貸款對中小企業恐是杯水車薪、力道不足。

曾銘宗在財委會質詢時表示，全台中小企業 146 萬家，其中送信保的有 11 萬家，在聯徵中心有紀錄的則約 18 萬家，換句話說，跟銀行貸款往來者只有 18 萬家，剩下約有 87%、近 130 萬家都沒跟銀行往來，質疑政府提出的 7000 億元貸款，根本對中小企業是杯水車薪、力道不足。

金管會主委顧立雄表示，中小企業若沒跟銀行往來，可透過經濟部 1988 專線了解紓困方案，政府 7000 億元的融資屬於超前部署，由政府當保人提供防疫「千億保」的 1000 億元融資保證，配合央行中小企業資金轉融通方案，提供銀行 2000 億元資金辦理中小企業紓困，以現行 3000 億元（經濟部千億保方案、央行轉融通 2000 億元）規模足以因應。

顧立雄進一步說明，現在增加信保能量，提供沒有與銀行往來的管道，其中提供中小企業每戶 200 萬元限額、信保基金提供 9 成保證、借貸利率 1%，預期對很多人有足夠吸引力，對中小企業的貸款政府很願意幫忙，以 2 月統計來看，預期這波金額會逐步增加。

根據統計，截至 4 月 6 日，全體銀行受理申請紓困的件數達 2322 件、金額 352 億元，已核准 510 件、74 億元，顧立雄說，每天都會呈現增加態勢，除了紓困外，也有銀行自辦貸款，現在要關注的是讓「經濟保溫」，讓錢可以到真正需要的人手上，同時也有其他利息降低、利息補通、補助企業或勞工等方案，貸款只是其中一項。

曾銘宗追問，行政院宣稱「紓困 2.0」會有 10 萬企業受惠，是否可以達標？

顧立雄表示，這 10 萬家並非單純是振興貸款，還包括其他紓困，包括資金周轉、舊貸展延、及各銀行自貸，10 萬家可以做為一個目標。