〈新冠肺炎疫情〉國內再添1例本土感染源不明 「疫止神通」上線萬人回報健康

疫情指揮中心今 (8) 日宣布，國內新增 3 例新冠肺炎 (COVID-19) 病例，其中 1 例為 30 多歲女性本土個案，感染源不明；此外，由宏達電 (2498-TW) 及 LINE 合作建置聊天機器人「疫止神通」LINE Bot 已於 3 日正式上線，目前有近萬名居家檢疫者透過此系統主動回報個人健康狀況。

關於今天新增的本土個案案 379，指揮官陳時中表示，這名 30 多歲女性近期無出國史，平時活動地以住家及周邊地區為主，4 日出現發燒、流鼻水症狀就醫，初步掌握接觸者共 21 人，包括個案同住家人及就醫接觸者等，將持續疫調追查感染源。

根據指揮中心統計，昨 (7) 日國內共新增 1701 例新冠肺炎相關通報，目前全台累計 379 例確診，分別為 326 例境外移入及 53 例本土病例，有 67 人已解除隔離。

指揮中心日前結合民間科技防疫能力，資訊組副組長龐一鳴指出，宏達電旗下健康醫療事業部 HTC DeepQ 與 LINE 合作建置聊天機器人「疫止神通」，上周五已經上線，居家檢疫的民眾可在接獲簡訊通知時，點選連結加入好友，並於輸入相關認證資訊後完成驗證，每日進行自主健康通報。

目前全台居家檢疫者約有 2 萬人，截至 7 日，已有 9843 位民眾透過此系統主動回報個人健康狀況。龐一鳴表示，透過「疫止神通」的運作，可以輔助第一線民政人員的關懷作業，系統也會在第 13 天、第 14 天及解除居家檢疫當天發送相關注意事項，提醒民眾仍需自主健康管理 7 天。此外，該帳號也規劃加入 LINE Music、LINE TV 等免費服務。

除了 LINE Bot，指揮中心也自 5 日起，每日定時針對發送雙向簡訊給居家檢疫與居家隔離的民眾，可以透過簡訊回報自己的健康狀況。龐一鳴強調，不論是簡訊或 LINE Bot 通報，都會整合到「防疫追蹤系統」中，供第一線關懷人員掌握及瞭解。