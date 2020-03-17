Samsung Pay悠遊卡搶攻行動支付 首波6家信用卡支援加值

悠遊卡公司宣布，Samsung Pay 悠遊卡今 (17) 日正式上市，消費者只要在悠遊卡支援的 Samsung 手機 Samsung Pay 裡下載悠遊卡，手機直接變身悠遊卡，能使用悠遊卡的消費場域皆能使用，可用現金加值也可於線上信用卡加值，首波支援國泰世華、玉山、台北富邦、中國信託、台新、聯邦等 6 家銀行信用卡加值。

悠遊卡去 (2029) 年 4 月 11 日與 Samsung Pay 簽署合作協議，攜手打造行動電子票證，在 Samsung Pay 悠遊卡上市後，悠遊卡的支付方式除了實體卡片外，用手機也能讓消費者「嗶」得更方便。

悠遊卡公司董事長陳亭如表示，悠遊卡去年包括交通及小額消費金額逾新台幣 650 億元，是台灣行動支付龍頭，Samsung 也是國際手機領導品牌，與 Samsung Pay 的合作，是電子票證首度與國際行動支付業者合作，尤其 Samsung Pay 悠遊卡可直接使用悠遊卡既有超過 8.2 萬個小額消費支付點，悠遊卡的消費體驗將更為多元，有助加速無現金社會實現的時程。

Samsung Pay 悠遊卡可以感應方式進入交通領域，拿著 Samsung Pay 悠遊卡通過捷運閘門，跟悠遊卡一樣快，不用掏出卡片就可以過閘門。

要讓 Samsung 手機變身悠遊卡，步驟相當簡單，只要更新 Samsung Pay 軟體到最新版本後，即可在 APP 中直接下載一張新的悠遊卡，除了普通卡外，學生族群也能下載學生卡，優惠不受影響，在學生卡到期前 30 天，也可在手機上直接申請展期。

至於有購買 1280 元交通運輸定期票需求的通勤族，Samsung Pay 悠遊卡也支援，可直接在 Samsung Pay 中購買 1280 定期票，到期前 10 天也能直接在手機上續購。

Samsung Pay 悠遊卡提供現金加值及信用卡加值兩種選擇，現金加值可至目前悠遊卡可加值處進行加值，信用卡加值可直接以國泰世華銀行、中國信託商業銀行、玉山銀行、台新銀行、台北富邦銀行、聯邦銀行的信用卡進行線上加值，後續還會有更多銀行加入。

Samsung Pay 悠遊卡支援的手機型款包括：A8s、A51、A71、S10/S10+/S10e、S20、S20+、S20 ultra、Note 9、Note 10/Note 10+、S9/S9+、A70，預計 4 月底前再進一步陸續支援: Galaxy Z Flip、Note 10 Lite、A80、A60 等型號。