牌照稅4月開徵 信用卡祭稅款全額回饋大打優惠戰

牌照稅 4 月 1 日起即將開徵，選擇刷卡線上繳稅，不但省時防疫還可申請分期繳款，幸運的話還能抽中全額刷卡金回饋，減輕荷包負擔；目前包括兆豐、華南與台北富邦銀行都有分期零利率優惠，民眾可多比較挑張合適的信用卡。

汽機車使用牌照稅自 4 月 1 日到 30 日止開徵，除了受疫情影響符合資格者可申請延後或緩繳分期繳納外，去年中購車、150CC 以下的機車外，平日以車代步的多數民眾還是得繳稅。

兆豐銀行提供全卡友刷卡繳稅優惠，一次繳清可免手續費，選擇分期繳不現今額一律可申請 6 期分期繳且不計利息；如果透過台灣 Pay 平台綁定兆豐卡繳稅，完成登錄後每筆可享 50 元刷卡金。

兆豐銀行表示，卡友每次刷卡繳納一筆繳稅款，就能參加稅款全額回饋活動，單筆獎金最高可達 20888 元，等於刷卡繳稅金額由銀行幫忙埋單。

華南銀行卡友刷卡除免收手續費外，單筆刷卡繳稅金額達 3000 元就能申請 3 期分期零利率，當月一般消費刷滿 5000 元，完成登錄最高可再拿超商現金抵用券 200 元。

另外，使用台灣 Pay 綁定華銀信用卡除了可享 50 元刷卡金回饋外，完成登錄同樣也可拿超商現金抵用券，舉例來說，假設小明刷卡單筆繳稅金額滿 2 萬元，可一口氣獲得 200 元現金抵用券與 50 元回饋金。

台北富邦銀行卡友刷卡繳牌照稅一次繳清一樣免收手續費，不限金額一律可申請 3 期、6 期分期付款；另外，J 卡、尊御世界卡卡友還可申請 12 期分期零利率。

國泰世華卡友一次付清也免收手續費，有分期需求的卡友可依個人需求選擇 3、6、12、24 期分期繳納，分期利率 0.5%。