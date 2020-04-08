歷經16小時 歐盟經濟振興方案仍難產

週三 (8 日) 歐盟 27 國財長召開視訊會議，與會的歐盟財長正商討在肺炎疫情過後如何重振歐盟經濟，但會議持續 16 小時之後，歐盟仍對於刺激方案難有共識，原訂對外的發表會宣布順延。

歐盟財長正在討論如何振興因受肺炎疫情衝擊而瀕臨衰退的經濟，目前主要有三個建議：

第一、動用歐洲穩定機制 (ESM)，即為歐元區的援助基金，提供相當於成員國 GDP 2% 的信用額度；

第二、設立泛歐擔保基金，由歐洲投資銀行管理，這可以為歐洲企業提供逾 2000 億歐元的流動性；

第三、建立 1000 億歐元的就業再保險方案。

外媒引述知情人士透露，由於初步協議草案沒有提到聯合債務或安排復甦基金的時間架構，因此贊同此類解決方案的支持者杯葛其它可行方案。

德國等國反對義大利和西班牙兩國的提議，即不惜增加聯合債務全力支持經濟復甦。此外官員們在與 ESM 提案相關的措辭上也難有共識。

肺炎疫情嚴重的國家希望建立聯合債務工具，以因應可能出現的經濟衰退。義大利總理孔蒂 (Giuseppe Conte) 指出，歐洲債券是一個因應目前危機的恰當方式。

但德國財長蕭茲 (Olaf Scholz) 在會前就表達反對立場，並提到對德國和荷蘭來說，共同分擔債務是一條不可逾越的紅線，他們不願意和義大利、西班牙這些高負債國一起舉債。

同時，北歐幾個國家也反對聯合舉債，而是希望利用既有機制來應對經濟衝擊，例如擁有 4100 億歐元的 ESM。這個機制可以給遇到困難的國家借出大量資金。但孔蒂認為這個機制不適用於目前的危機，且他的態度非常堅決，不要 ESM，要歐洲債券。

此外，法國方面提出「重振基金」或「團結基金」的構想，由成員國共同舉債，但取得資金只能用於如醫療等公共服務部門，或遭遇嚴重經濟困難的產業。法國希望將這個提議寫入會議結論文件中，以避免各方對峙導致會議無法取得進展。

根據外媒指出，今日會議達成的各項提議，還需歐盟各國領袖及歐盟領袖同意。