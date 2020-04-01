華為列美國黑名單 導致去年營收未達標120億美元

華為公佈 2019 年全年財報，顯示由於美國政府將華為列入黑名單，導致該公司營收不如預期、以及獲利能力下滑。另外，華為亦表示，目前尚無法評估武漢肺炎 (COVID-19) 疫情所造成的衝擊程度。

華為於 2019 年的全年營收為 8588 億人民幣 (約 1230 億美元)，年增率為 19.1%。2019 年淨利則為 627 億人民幣 (約 90 億美元)，年增率為 5.65%，較 2018 年的 25%、及 2017 年的 28% 下滑。

華為的輪值董事長徐直軍於週二 (31 日) 表示，於 2019 年初時，該公司的預估全年營收為 8588 億人民幣 (約 1230 億美元)，而在去年 4 月時，華為將目標提高至 1350 億美元。

但在去年 5 月份時，美國政府將華為列入「實體清單」，並禁止美國企業與華為生意往來，其中，Google 亦宣佈暫停向華為提供 Android 系統。

徐直軍表示，由於受到美國制裁的影響，導致 2019 年營收表現不如預期，並較目標減少了 120 億美元。

徐直軍亦指出，主要受到「實體清單」衝擊最大的部門，為消費者業務部門，而該部門佔了 2019 年總營收的 54%。

消費者業務部門包含智慧型手機、以及筆記型電腦等產品，2019 年該部門營收達 4673 億人民幣 (約 669.3 億美元)，較華為的預估目標減少 100 億美元。

另外，今年年初由於肺炎疫情於中國快速擴大，導致企業及工廠被迫關閉。而華為包括網路設備、以及智慧型手機等產品，皆仰賴中國的供應鏈。

徐直軍表示，目前中國供應商的生產活動皆已完全恢復至正常水準，但由於肺炎疫情於全球持續擴大，目前尚無法評估疫情對於公司所造成的衝擊程度。

另外，徐直軍亦表示，短期內的供貨仍不成問題，但若疫情持續蔓延，並導致部份供應商被迫停工，則將會對華為營運造成長期性的損害。