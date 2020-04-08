標普將澳洲信評展望下調為負面 澳幣兌美元急挫約0.5%

標準普爾週三 (8 日) 將澳洲 AAA 信用評級的展望，由「穩定」下調至負面，原因是預期政府將實施大規模財政刺激措施，從而導致政府債務狀況顯著減弱。

標普表示，如果 COVID-19(俗稱武漢肺炎) 疫情造成的經濟損失比目前預期的嚴重，或持續更長時間，澳洲的評級可能在未來兩年內被下調。

報告發布後澳幣兌美元急跌 0.6%，至 0.6147，之後跌幅略減至 0.5%。外匯交易員稱，槓桿基金率先拋售，造成澳幣的壓力。

(圖表取自 investing.com)

澳洲國會定於週三通過創紀錄的 1300 億澳元 (約 800 億美元)，這也使疫情危機期間的貨幣和財政支出總額達到 3200 億澳元，約為 GDP 的 16.4%。

標普在發布的聲明中說，大幅支出將導致政府財政淨空間大幅下降。

澳洲央行週二維持關鍵利率在 0.25% 的新低不變，符合市場預期。央行承諾採取一切措施支持就業，並表示，在達成充分就業前和在確信 CPI 達成目標前，將不會提高利率。

在 2018 年 9 月，由於預算接近平衡，標普將澳洲的前景從「負面」上調至「穩定」。政府甚至預計本財政年度和下一個財政年度都有盈餘。標普指出，儘管所有這些預測現在都已不適用，但相對來說，澳洲的公共債務仍處於良好狀態。