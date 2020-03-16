高盛：標普這波恐要下殺到2000點 才會由谷底翻身

美股在上週五 (13 日) 的大反彈後是否將谷底翻身？高盛 (Goldman Sachs) 集團顯然並不樂觀，不僅如此，又進一步調降他們幾天前對低點的看法。

據《彭博》報導，高盛美國首席股票策略師 David Kostin 認為，在未來 3 個月內，美股標普 500 指數可能下跌近 10%，至 2450 點。而且，如果武漢肺炎 (COVID-19) 造成的經濟影響擴大，指數還可能一路向下探底至接近 2000 點，相當於週五股價下跌 26%，也比他稍早前的看法又低了 20%。

Kostin 指出，隨著政府爭相遏制疫情爆發以及公司面臨被迫中斷業務的局面，對企業獲利的損害及經濟的打擊，變得難以預料。

他在給客戶的報告中說，疫情已經造成了前所未有的財務和社會破壞，流動性薄弱、不確定性高以及投資者持有的部位偏高，可能使標普 500 指數跌破基本情況下的 2450 價位，直接回測至接近 2000 點，相當於自紀錄高點下跌 41%。

(圖表取自彭博)

美國股市上週暴跌，將最長牛市快速帶進熊市，最後一天靠著川普政府的廣泛金融刺激計畫，股示報復性反彈，但標普 500 指數單週跌幅仍達 8.8%。

高盛指出，隨著疫情對經濟的影響擴散，美股企業第 2 季的 EPS 可能年減 15%。各公司為因應疫情，蘋果已宣布關閉大中華區以外的所有商店至 3 月 27 日，而 Nike 週日也表示，它將關閉北美和西歐的所有商店。

不過高盛的報告並非全然悲觀，報告認為，隨著經濟復甦，股市將見 V 型反轉，到 2020 年底，標普 500 指數有望衝上 3200 點，較 2000 點的基準上漲 60%。

史上這種半年間逾 60% 的大反彈只出現過一次，在 1933 年 8 月 25 日，股市在 126 個交易日中幾乎翻倍。前次金融危機時期，美股也曾在半年內大幅回彈，在 2009 年 8 月 28 日，標普 500 指數半年內上漲了 51%。

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