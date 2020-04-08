高盛：接下來股市波動更大、下跌支撐力減少、EPS成長放緩

高盛表示，由於 COVID-19 大流行抑制企業執行庫藏股，所以投資者可預期整體股市波動性提高、價格下跌時買進支撐力減少，EPS 成長也會放緩。

高盛分析師 David Kostin 領導的資產組合策略團隊指出，自 3 月初以來，S&P 500 指數內 51 家企業已經暫停執行庫藏股計畫，而這些公司的庫藏股計畫合併占 2019 年 S&P 500 企業執行庫藏股總額的 27%。

根據此數據，Kostin 團隊預期 S&P 500 企業 2020 年整體執行庫藏股總額下降 50% 至 3710 億美元。

這項預期包括第一季執行庫藏股總額同比持平，接著第二季下降 75%、第三季年減 70%，最後第四季下降 65%。

若將 2021 年第一季執行庫藏股總額年比預估下降 40% 納入計算，高盛預測未來 12 個月執行庫藏股總額會比 2018 年高峰下降 65%。

Kostin 團隊報告指出，「我們對 S&P 500 獲利紀錄的季度審查一致顯示，企業管理者最不願意將現金用於執行庫藏股。近期一系列停工、裁員縮編，加上政治與社會的壓力增加，將會縮減執行庫藏股的支出。這陣子以來在企業稅改革後，企業執行庫藏股的總額處於歷史高水位。」

高盛指出，近期通過的 COVID-19 救助方案明文規定，任何向美國財政部借錢的企業，在清償債務後 12 個月內均不得執行庫藏股或者派發股息，因此高盛估估 2020 年企業派發的股息總額也會減少 25%。

然而，不只接受政府救助的企業不得執行庫藏股，其他企業也自行停止執行庫藏股，高盛指出美國 8 家大型銀行已宣布，自 3 月初起停止執行庫藏股，其他如知名零售商、飯店業者和遊輪業者也已做出同樣決定。

高盛認為，執行庫藏股的總額大減將會對股市產生「重大衝擊」，因為自 2010 年以來，企業庫藏股的需求遠超過其他投資者類別的需求。

報告指出，「股市主力撤出將擴大交易差距和波動性。企業縮減執行庫藏股的費用，這意味股價在下行時的支撐力減少，因為在股價下跌時，介入回購股票的企業減少了。」

S&P 500 週二逆轉盤中多達 3.5% 的漲幅，最終收低 0.1%。今年迄今 S&P 500 已下跌 17.7%，但恐怕還會下跌，因為先前企業執行庫藏股來減少股數，高盛估計 S&P 500 指數的 EPS 成長放緩。

「自 2008 年以來， S&P 500 指數的 EPS 成長和收益成長之間的差距平均每年 1-2 個百分點。」

今年第一季財報預計下週一一登場，FactSet 目前共識預期 S&P 500 的 EPS 成長為負 7.0％，與 12 月底時共識預期的正 4.4% 差別甚大。目前第二季 EPS 成長估計則自先前估計的正 5.8% 大幅下修至負 15.6%。」