還有得跌? 標普500下跌三成史上最快達陣 拋售比經濟大蕭條還快

標普 500 指數自 2 月 19 日攀抵歷史高點迄今不過 22 天，先是墜入熊市、如今回跌幅度更擴大到 30%，創史上回跌三成最快速度，刷新 1930 年代經濟大蕭條寫下的紀錄，分析師警告投資人別相信任何觸底跡象，美股下一回合的閃崩可能近在眼前，幾天內就會降臨。

標普 500 指數回跌三成所花的時間 (來源: CNBC)

美銀證券的統計顯示，美股這波回跌三成只花 22 天就「達陣」，在此之前三次最快回跌紀錄都發生在經濟大蕭條時期，分別是 1934 年的 23 天、1931 年的 24 天，和 1929 年的 31 天。

標普 500 光在上周就跌掉 15%，自 2 月高點挫跌 32%，而且投資人大多時候仍在爭先恐後拋售股票，擔心新型冠狀病毒對經濟的衝擊，遠甚於各國央行和政府的政策支持力道。

部分分析師認為，從美股如此凌厲的跌勢來看，投資人認為這波不景氣可能比大蕭條時期還慘，美股或許還有得跌。 RBC 股票策略部門主管 Lori Calvasina 說：「標普 500 上週五創下 2305 點新低紀錄後，即將陷入更艱困的處境。」

Calvasina 說，標普 500 指數目前的走勢神似於 2008 年金融危機的高峰時期，如果路徑不變，大盤可能跌到 1600-1800 點，才會回升。

DataTrek Research 共同創辦人 Nick Colas 說：「別相信股市止穩是美股買點浮現的底部，歷史經驗顯示投資人往往事與願違，我們擔心 2020 年美股會比 2008 年的劇本糟個兩到三倍。下一波閃崩可能幾天後就會降臨，不用等上幾個禮拜。」

高盛也警告，由於投資人的股票配置仍遠高於 2001 年和 2008 年的歷史低谷，美股拋售潮還會更慘烈。