定期定額搭配股債均衡布局 提升投資抗震力

市場歷經黑色 3 月，肺炎疫情尚未減緩，加上石油減產協議破局、聯準會（Federal Reserve System，Fed）重磅降息救市、美股數次熔斷，全球金融市場失序震盪。中信金 (2891-TW) 旗下中信銀行表示，市場雖波動難測，投資人仍可運用定期定額方式分散風險，透過低檔累積、降低平均成本。

中信銀行表示，過去幾次全球性大跌進入熊市後，皆需要兩、三次測底才會走揚回升。假設以 W 型態的兩次打底平均時間來看，至少需要 7 個月時間震盪，或許在一系列激勵政策釋出後有機會小幅反彈，但預期整個震盪波段才要展開，因此應適時調節降低風險部位，避免因市場震盪讓虧損持續擴大，同時喪失反彈時的籌碼。

中信銀行進一步指出，統計 2020 年初以來各類資產表現，避險性資產一度上漲 6-10%，風險性股票則一度下跌超過 4 成，近期因急速大幅波動後出現收斂，但疫情並未止緩去化，實體經濟與終端需求的衝擊才將開始顯現，可留意近期資產輪動後的機會空間。

中信銀行強調，市場震盪為投資契機，以 2008 年金融海嘯為例，若在 MSCI 世界指數高點時，以定期定額形式開始每月扣款，於市場恐慌時逢低買進更多基金單位數，自低點反彈時，定期定額的投資人因平均成本降低，反而可能獲利速度較快，顯見適時運用市場低檔時期累積更多單位數，降低投資成本，是金融市場震盪時掌握機會的好方法。

中信銀行表示，疫情放大市場波動性，打亂原有市場節奏，今（2020）年第二季股市波動依舊較大，面對市場的不確定性，投資人可藉由配置訴求平衡布局多元分散的平衡型或多元資產型基金對抗市場波動，搭配定期定額扣款，提升整體資產的抗震力。

而不少基金投資都趁勢推出優惠活動，運用申購手續費折扣，成本可以再省一筆，中國信託銀行也推出「一起 Fund 優惠」快搶活動將自 8 日中午 12 時起至 10 日 23 時 59 分止，限量登場。