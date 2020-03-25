股市波動大 定期定額投資採兩要訣降風險

新冠肺炎疫情在美歐國家急遽擴散增溫，加上國際油價重挫，加劇投資人對於經濟前景的擔憂，衝擊全球金融市場下挫。法人建議，面對動盪不已的市場，股票等風險性資產不妨採用定期定額投資方式降風險，包括提高扣款金額或增加扣款次數，以安度市場震盪。

最近股市劇烈震盪，不少投資人也十分關心何時才是底部，富蘭克林投顧表示，依照過去疫情影響經濟活動經驗觀察，經濟動能趨緩、恐慌情緒衝擊金融市場偏向暫時性現象，疫情過後經濟活動將隨之回升，但投資人確實仍需時間關注疫情發展與判斷經濟與企業受影響程度。

也因市場亂流不斷，富蘭克林投顧建議，股票等風險性資產不妨採取定期定額方式投資，除了有股市低檔持續扣款、平均投資成本的效益之外，也有助加速已虧損的單筆投資轉為正報酬。

以投資人在 2007 年 10 月底美股高點之際單筆進場投資五萬元為例，之後歷經李曼兄弟破產與隨之而來的全球金融海嘯衝擊，這筆投資在三年後的 2010 年 10 月底報酬率為 - 22.73%。

然而若能在李曼兄弟破產後的 2008 年 9 月底開始增加每月定期定額五千元投資，則此單筆投資加上定期定額投資之平均報酬率於 2009 年 12 月已轉為正值，於 2010 年 10 月底之三年期報酬率達 4.01%。(理柏資訊，史坦普 500 指數，台幣計價，計價自 2007/10/31 至 2010/10/31)

富蘭克林坦伯頓股票團隊投資長史蒂芬 ‧ 多佛表示，新冠肺炎疫情衝擊無可避免，將導致全球經濟與企業獲利在未來一至兩個季度陷入衰退，但更重要的是衰退之後的復甦情勢如何，各國政府的刺激政策與利率接近零的央行寬鬆貨幣政策更甚 2008 年時期規模，加以國際油價處於偏低水準。對全球整體經濟而言，有正面助益，預期全球經濟有機會在年底前復甦。

此外，富蘭克林投顧也指出，對於股價表現而言，最常見的評價方式就是將企業未來的獲利動能折現，雖然企業獲利動能可能在未來一兩個季度急速下滑，但這並非是長期的結構性問題，隨疫情趨緩獲利動能也將回升，預期這將有助於緩解股價的下檔風險。而面臨市場高度震盪環境，建議增持防禦性配置以穩定投資組合。