利差飆十年高 定期定額穩穩扣債券基金

受新冠肺炎疫情升溫影響，3 月來金融市場大震盪，連過去被視為相對穩定的債券市場都出現大幅走跌，其中美元投資等級債跟亞洲高收益債利差都創下近 10 年新高。瀚亞投資認為，近期債券市場利差價格急速擴增，有超跌跡象，操作策略上，建議整體資產配置應往評等較高的投資級債靠攏，並透過定期定額或定期不定額方式布局高收益債基金。

根據 Bloomberg 資料顯示，截至 3 月 16 日為止，市場上各類型債券，如美元投資等級債、美元高收益債、新興美元債，以及亞洲高收益債等，債券利差都來到近 10 年新高；其中無論是美國、全球，或者新興市場地的高收益債利差皆突破 1,000bps，殖利率亦跳升至 10% 以上，顯見市場資金撤離高收益債市又急又迅速。

瀚亞投資固定收益部主管周曉蘭表示，債券市場這波走跌，利差快速擴大不僅是市場擔心經濟前景，同時還有流動性不足導致價格超跌的情況。目前看來，債券市場短期跌深後中長期投資價值浮現，但是由於目前市場氛圍相對保守，疫情發展也尚需時間觀察，預計若要回復收斂至起漲點可能需等待較過去為長的時間。

以產業來看，能源債利差擴大至 1,739bps，價格則是下跌 2 成，博奕類債券表現次差；相對而言，電信、金融、科技和公用事業則較為抗跌，但也有 3~5% 不等的跌幅。

周曉蘭也指出，美國聯準會周一宣布將啟動無限制 QE 計畫，除了每周購買美國公債之外，也將策略性購買美國投資等級債 ETF，有助於提高投資等級債市場信心。預計在央行政策支撐下，投資等級債表現相對穩定，資產配置上可往這塊靠攏。

展望債券市場後續走勢，周曉蘭認為，高收益債券利差來到近十年新高，且達 1,000bps 以上，中長期投資價值已經浮現。統計過去資料，若在高收益債的價差達千點以上時進場，持有一年、兩年，或者三年後，不僅正報酬機率相當高，且平均績效皆可上看雙位數，目前的修正提供中長線投資人進場機會，建議投資人可以用定期定額，或者定期不定額方式分批進場。

近期各類型債券殖利率及利差 債券 殖利率 (%) 利差 (bps) 美元投資級債 4.71 387 美元高收益債 10.81 1009 環球投資級債 3.76 329 環球高收益債 10.77 1028 新興美元債 8.79 800 亞洲高收益債 15.26 1475

資料來源: Bloomberg, 2020.03.23