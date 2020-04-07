疫情延燒引爆股災 逾7成專業投資人認為 股債波動將加劇

肺炎疫情引發全球股債大波動，根據資產管理公司調查，7 成以上的專業基金買家認為，未來股債波動加劇，為避免股債劇烈波動影響基金績效，73% 的受訪者表示，願意犧牲投資報酬率績效換取更大的下檔保護。

根據法盛投資管理（Natixis Investment Managers）去 (2019) 年第 4 季對全球 400 多位來自私人銀行、保險、基金與其他零售平台進行調查，有 79% 受訪者預期，股票市場將出現更大的波動，72% 受訪者則預估債券市場將會出現更大波動。

調查也發現，多數基金買家受訪者去年底就規畫在今年會以規避風險的方式挑選基金，44% 的人選則撤離美股以分散投資，另有 73% 的人願意犧牲投資績效換取更大的下檔保護。

為降低市場波動衝擊，75% 基金買家願意支付更高費用提高績效，而受股災影響導致表現較好的股票因權重被提高，可能帶來系統性風險和波動性的被動式投資受到歡迎；多數買家表示，需提防在市場反轉下跌時可能會出現巨額虧損。

不論是擔憂股票估值過高還是對低利率環境的質疑，抑或是地緣政治不確定性影響揮之不去，多數專業基金買家都認為，今年股市很難出現過去大漲的牛市局面。

在股災肆虐下，基金買家將投資標的轉向資訊科技 (44%)、醫療保健 (42%) 和金融業 (32%) 的表現可望相對突出。

Natixis 投資管理執行副總裁兼批發分銷主管馬修沙弗 (Matthew Shafer) 指出，受武漢肺炎疫情影響，讓市場陷入前所未有的波動，但基金買家為讓客戶降低損失，因此投資組合會以抵禦市場極端波動為主，近而將標的轉進 ESG 策略、價值較高的股票和另類固定收益。

調查指出，82% 的投資者將低殖利率債券轉進另類投資，包括基礎設施、房地產和私人債務等與收入相關等另類資產的興趣，49% 受訪者表示私募資產將在其未來投資組合中扮演更重要的角色。