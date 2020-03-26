肺炎疫情重挫風險性資產 定期定額分批降低風險

武漢肺炎疫情延燒拖累風險性資產重挫，投信表示，疫情擴散壓縮消費需求，產業面臨生存危機，股市短期難逃波動，建議可定期定額分批進場，等疫情穩定控制後，或有機會迎接反彈行情。

富蘭克林華美投信指出，因應疫情衝擊，全球央行陸續祭出量化寬鬆救市，其中美國進一步擴大 QE 資金寬鬆程度，預料將逐步刺激到終端消費市場，展望第 2 季投資，建議可增持投資級債券、特別股等資產，並以定期定額加碼股票型產品如醫療保健、中國 A 股、台股基金等部位。

台股部分，近期市場跟隨美股急漲急跌，建議可先降低持股，或以分散產業均衡布局，例如較不受疫情影響的生技醫療、資料中心、伺服器、互聯網與民生必需品消費類股，或是先等待大盤量縮築底之後，再逢低擇優進場。

富蘭克林華美投資級債券基金經理人陳姵穎表示，短期股市震盪尋底機率仍高，但 VIX 指數最近一周已從 82 回落至 70 以下，顯示恐慌情緒有降溫跡象，而投資級債市率先獲得聯準會政策奧援，有助於降低違約風險，近期已有一定幅度修正，建議可繼續持有等待中長期收益的機會。

富蘭克林華美全球醫療保健基金核心基金經理人黃壬信認為，疫情衝擊由中國先開始，持續擴散至歐洲與美洲地區，之前位居重災區的中國疫情已經漸漸和緩，湖北省已經解除封城令，而武漢將再等 14 日即可有條件開放，這波疫情衝擊又快又猛，讓市場也重新審視新生技醫療、遠端醫學看診技術、中國醫藥等相關產業，後續可望獲得較大發展與表現機會。