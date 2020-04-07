搶便宜還太早？美疫情高峰過後仍須警惕「多輪爆發」

隨著武漢肺炎 (COVID-19) 疫情擴散，多數西方國家都進入感染加速的後期，似乎有機會及早突破頂峰，迎向光明，不過摩根大通 (JP Morgan) 警告，雖然情況在好轉，但仍應留意疫情多輪爆發的可能性。

摩根大通分析師 Marko Kolanovic 指出，以研究模型來看，現階段對疫情的隔離封鎖措施正發揮作用，其結果就是，疫情峰值拐點會更早到來，需要住院人數將低於政府原本模型的預測。

週一 (6 日) 的美股反映出投資人的樂觀心態，美股主要指數收盤漲幅均超過 7%，道瓊指數上漲逾 1600 點，漲幅達 7.7%。

儘管這是個好消息，但摩根大通另一位分析師 MW Kim 警告，首波的峰值可能只是開始，未來還可能出現第二波、第三波的感染。

各國發展情況位置 (圖表取自 Zero Hedge)

摩根大通樂觀認為，基於疫情感染人數的增長減緩，到 4 月中復活節前後，市場關注的焦點可能會由「新增人數」轉向「回復狀況」。

但是到目前為止，COVID-19 還沒有疫苗，而以社會疏離策略的應對方式，在經濟與社會成本上代價昂貴，也無法根絕疫情。在無法長久社會疏離的狀況下，第二波的感染勢必難以避免。

問題在於，第二波以後的感染狀況有多嚴重。以過去的西班牙流感來說，第一波的大流行在 1918 年春季，當時未造成大量死亡，反而第二波疫情嚴重，感染人數多達 5 倍，死亡率也飆升。

西班牙流感發展情況 (圖表取自 Zero Hedge)

目前看來，摩根大通相信，第二波之後的會減緩，無論感染情況及死亡率都會降低，主要是人們的風險意識提高，政府也更有應對經濟，但即使如此，由於疫苗研發至少需要 12-16 個月的時間，全球經濟是否能承受如此久的停滯，是較大的疑慮。

COVID-19 預計發展情況 (圖表取自 Zero Hedge)

摩根大通指出，抗疫最大的予盾在於，最早宣布抗擊有成，可能愈快讓人們疏於防範，造成第二波疫情重啟，又要再次隔離，形成惡性循環。