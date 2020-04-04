世衛警告：急於解除防疫措施 恐對經濟造成深遠傷害

世界衛生組織 (WHO) 總幹事譚德塞 (Tedros Adhanom Ghebreyesus) 週五 (3 日) 警告，急於解除隔離等防疫措施的國家，將承受更為嚴重的經濟損失。

譚德塞於日內瓦總部表示：「我們都知道大流行病將對社會和經濟帶來更深遠的影響，各國最終能減緩經濟傷害的最好方式就是擊破該病毒」

根據約翰霍普金斯大學統計，全球武漢肺炎 (COVID-19) 確診病例已突破 1 百萬例，累計死亡病例則超過 5.8 萬例；自從中國武漢爆發疫情以來，至今已持續三個多月。

譚德塞週五呼籲各國透過擴大社會福利計劃、消弭財務困難以及確保公共衛生措施能獲得「充分資助」，來幫助各國民眾對抗疫情。

他表示：「若人們因為負擔不起醫療，而延誤就醫護理，不僅會對他們自己造成傷害，也會讓疫情難以控制，使社會陷入危險。」

世衛官員週一表示，儘管政府實施的封鎖與隔離措施不足以遏制疫情蔓延，但撇除對經濟的造成的影響，這些防疫措施仍是必要的，若解除封鎖，會有更多死亡病例。

WHO 衛生緊急情況計劃執行主任 Mike Ryan 博士表示，若要擺脫經濟嚴峻的停工時期，世界各國領導人就必須建立自己的公共衛生系統，到頭來人們還要能夠控制病毒擴散，並與病毒生活，最終開發出能消滅病毒的疫苗。

死亡病例年齡層下降

Mike Ryan 博士更警告，武漢肺炎的死亡病例年齡層有下降的趨勢，在義大利，有 10% 至 15% 的重症確診病患年齡層在 50 歲以下。

他表示，大眾們以為這病毒只會對老人和併發症的患者造成嚴重影響，「這是錯誤的觀念」他補充道，在南韓有超過六分之一的死亡病例年齡在 60 歲以下。

世衛官員 3 月引用了一項在中國的研究結果，該報告調查了 2143 例確診或疑似 COVID-19 的兒童病例，這些病例已於 1 月 16 日至 2 月 8 日提交給中國疾病預防控制中心。

該研究表明，超過 90% 的病例為無症狀、輕度或中度病例。但是，兒童病例中近 6% 為嚴重或嚴重病例，而成年人為 18.5%。

世衛組織此前曾警告說，儘管不常見，但年輕族群還是能染疫，甚至可能發展為嚴重威脅生命的疾病。