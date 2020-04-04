美經濟命脈危險！小企業岌岌可危 多家恐怕撐不了半年

小企業是美國經濟命脈，因此小企業如何撐過武漢肺炎大流行恐將決定這場經濟衰退的廣度和深度，一項調查顯示，超過四成受訪企業表示，撐不到 6 個月就可能永久歇業。

大都會人壽 (MetLife) 和美國商會週五發布的一項調查顯示，25% 小企業已經暫時因應防疫而關閉，另有 40% 小企業則表示 2 週後將跟進關閉，亦即 2 週後 2/3 小企業都將停工。

然而，那些暫時性的關閉恐怕很快就變成永久關閉，43% 受訪企業表示，他們撐不到 6 個月就可能永久歇業。零售商的看法更灰暗，51% 受訪企業也認為在這種情況下他們將永遠關閉。

這些小企業有多少能看到復甦，就取決於他們能獲得多少協助，有些小企業因為規模很小，所以與銀行關係不緊密。這些小企業中有 89% 的雇員不到 20 人，超過 2/3 (即 370 萬家) 小企業的雇員不到 5 人。與能取得高額信貸來度過武漢肺炎風暴的大企業相比，小企業只能薄利求存。

該調查顯示，美國甫通過的 2 兆美元《關懷法案》可以緩解一些經濟衝擊，包括直接現金支付，以及小企業管理局的災難貸款等。針對小企業的措施包括暫停薪資稅，以及核准貸方 2 年期 3500 億美元貸款，若申請貸款者將 75% 貸款金額都用在持續支付勞工薪資，該項貸款則可免償還。

美國商會表示，這 3500 億美元代表全體雇員不到 500 人的小企業 6 週的工資。

美國商會執行副總裁 Neil Bradley 指出，「有多少小企業能夠成功度過這次危機，接下來幾個月至關重要。現在《關懷法案》已經有最有可能幫助他們的辦法，我們的工作是確保每家小企業都能知道這法案，並取得其中的資源。」

該法案啟動首日，Bradley 說週五下午美國財政部表示已有價值 8.75 億美元的貸款申請書提交。

若證實目前 3500 億美元的貸款不足，美國兩黨議員都贊成再提高貸款額度，因此未來小企業可望獲得更多幫助。

調查凸顯出經濟形勢快速變化，目前僅 1/4 小企業認為美國經濟狀況良好，比上一季的比例下降了 35 個百分點。近半數 (46%) 小企業認為美國經濟至少要 6 個月到一年的時間才能返回正常。

根據調查，仍有 23% 小企業預期明年會招聘更多人力，較上季減少 30%。從產業角度來看，小型製造業和零售業對明年營收成長較為樂觀，高於服務業和專業服務領域。