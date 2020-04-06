對抗疫情 新加坡再追加35億美元的經濟支出

武漢肺炎 (COVID-19) 疫情持續延燒，對各國經濟帶來衝擊，而為了舒緩疫情對經濟帶來的損害，新加坡當局在週一 (6 日) 宣布，將增加 51 億新加坡元 (35.5 億美元) 的額外經濟支出，用於薪資支持、稅收減免和一次性撥款等。

在上週五，新加坡當局表示將關閉學校和大多數辦公場所一個月，以更嚴格地遏制武漢肺炎感染案例的激增。新加坡總目前共有 1,309 例感染病例和 6 例死亡病例。

新加坡財政部長 Heng Swee Keat 在一場議會中表示：「在這樣的一個時期，這是前所未有的預算案。」

先前新加坡政府才在一週前剛宣布了超過 300 億美元的紓困方案，Heng Swee Keat 也表示，在第三次預算案中公佈的新措施將使武漢肺炎疫情的總紓困支出增加到 599 億新加坡元，相等於新加坡國內生產總值 (GDP) 的 12%。

「局勢仍然十分動盪和具不確定性。政府隨時準備提供必要的進一步支持。」Heng 說道。此外，Heng 也表示，新加坡的 2020 財年整體預算赤字預計將增至 443 億新加坡元，佔 GDP 的 8.9%。

受到疫情的影響，馬來亞銀行 (Maybank) 經濟學家 Chua Hak Bin 和 Lee Ju Ye 在先前便下調了對新加坡的通膨預期，預估全年整體和核心通膨率將均為 0.3%。

馬來亞銀行表示：「由於疫情造成的需求萎縮，將超過供應中斷帶來的任何價格壓力，我們預計未來幾個月通貨膨脹將進一步下降。疲軟的勞動力市場也將打壓消費者信心。」

巴克萊 (Barclays) 經濟學家 Brian Tan 則預估，新加坡 2020 年核心通膨率將為 -0.1%，整體通脹率將為 -0.3%。