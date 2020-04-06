比爾蓋茲：做好社會疏離 疫情死亡人數就不至於到最糟情況

微軟聯合創辦人比爾蓋茲 (Bill Gates) 週日 (5 日) 表示，這次的武漢肺炎 (COVID-19) 疫情是一場惡夢，但他樂觀地認為，疫情在美國造成的死亡人數，將不會達到如川普所預期的那麼高，重點是做好社會疏離措施。

川普上週預測美國因 COVID-19 死亡人數可能達到 10 萬至 24 萬，與白宮顧問 Anthony Fauci 的預測相符，為了避免發展至此一局勢，川普希望美國人民遵循防疫準則。

蓋茲相對樂觀，他在接受《Fox News》採訪時說，如果人們都適當地做好社會疏離措施，最終死亡人數應不至於這麼高。他同時指出，這些預測數字可以讓人們了解情況的嚴重性，這是非常重要的。

截至週日，美國已有逾 32.4 萬確診病例，超過 9000 人死亡。

蓋茲表示，這是個惡夢般的場景，因為這種在人與人之間傳播的呼吸道病毒，會呈指數級增長。

他指出，如果人們繼續平時的生活，一樣上班、旅行，傳染的曲線永遠不會彎曲，結果就會是大多數人被感染，並且有大量的人需要醫療，並出現大量死亡。

早前疫情初期，蓋茲批評美國反應不夠快，錯失了初期防堵的時機。不過，他也相信，適當防疫措施之下，病例增長曲線應該在本月底開始趨於平穩。

蓋茲預測，在能夠普及全球的疫苗出現之前，情況不會回到「真正的正常狀態」。