川普暗示不放行即報復 印度解除奎寧等藥物出口管制

在美國總統川普威脅下，印度政府週二 (7 日) 表示，經過全面評估確保國內在任何情境下皆有充足庫存後，將開放有限度出口羥氯奎寧 (hydroxychloroquine,HCQ) 及普拿疼等藥物。

印度政府上週六 (4 日) 表示，有鑒於國內社區感染病例越來越多，在擔心疫情持續擴散之下，決定即日全面禁止抗瘧疾藥物羥氯奎寧出口，印度主要生產奎寧的製藥公司有 Ipca Labs、Cadila Healthcare 以及 Natco Pharma。

對此，川普表示他在週末和印度總理莫迪進行了「良好談話」，稱印度將考慮美方請求，進一步解除奎寧的出口管制，並暗示若印度不同意解除，美國可能採取報復行動。

印度外交部發言人 Anurag Srivastava 週二 (7 日) 發布聲明表示，基於人道主義，印度決定向所有需要的鄰國有限度出口普拿疼及奎寧，此外，還將向疫情衝擊甚嚴的國家提供這些基本藥物。

Anurag Srivastava 表示：「與任何負責任的政府一樣，印度的首要義務是確保有足夠庫存來滿足人民需求，為了確保這一點，政府採取一些臨時步驟來限制部分藥品出口，但在評估各種情境後，限制大多已取消。」

奎寧被川普視為打擊新冠病毒的有效治療藥品，而美國多處疫情重災區已開始使用這種藥物，奎寧通常被用於治療瘧疾及自體免疫型疾病，儘管受到總統強力推薦，經過大規模臨床投藥後效果並不顯著，印度衛生和家庭福利部皆認為奎寧療效證據有限。

美國傳染病學專家 Anthony Fauci 也認為，雖然部分顯示有效，他認為現在推動奎寧療法仍太早，呼籲在嚴謹的試驗結果出來前必須小心謹慎。

一些重症監護醫生也主張奎寧並無明顯改善重症患者之症狀，麻薩諸塞州的傳染病學專家 Daniel McQuillen 表示，在為 30 位武漢肺炎患者進行奎寧療程後，還沒有看到任何患者情況有明顯改善。