傳OPEC+下週召開視訊會議 討論每日減產1000萬桶可能性

綜合外媒報導，石油輸出國家組織及其產油盟國 (OPEC+) 將在下週一 (6 日) 召開緊急視訊會議，就每日至少減產 1000 萬桶進行討論，還將考慮邀請美國與加拿大產油商參與，市場認為，下週結果很大程度上取決於今 (3) 日白宮與美國石油巨頭的會議內容。

據俄羅斯通訊社 (RIA) 報導，亞塞拜然能源部週五 (3 日) 表示，OPEC+ 將在 4 月 6 日召開視訊會議，預計所有 OPEC+ 國家都將參與，討論每日大規模減產 1000 萬桶的可能性。

不過 OPEC 成員國官員認為，除非美國生產商同意加入減產行列，否則沙國和俄羅斯不太可能同意減產，此外，他們認為在反托拉斯法規範下，聯合要求美國減產相形困難，川普也在昨日表示並沒有打算削減美國產油量。

就在昨 (3) 日，川普分別和沙烏地阿拉伯和俄羅斯領導人談話後稱，兩國已同意每日減產 1000 萬至 1500 萬桶，消息引發盤中油價一度暴漲逾 40％，不過目前兩國尚未確認減產計劃，僅表示願意與其他主要產油國討論如何穩定油價市場。

市場對於川普言論質疑不斷，瑞銀 (UBS) 分析師表示，他們對產油商是否能執行大幅減產感到懷疑，並認為油價將再次承受壓力。

高盛 (Goldman Sachs) 分析師也表示：「即使達成協議，我們也認為協調作業只會導致減產進程延後或是緩慢進行。」

川普預計今 (3) 日會見幾家美國石油巨頭高層，討論在疫情與價格戰夾擊之下如何援助產業，預計與會公司包含埃克森美孚 (Exxon Mobil)、雪佛龍 (Chevron)、西方石油公司 (Occidental Petroleum Corporation) 和大陸資源公司 (Continental Resources) 等，煉油廠和其他小型供應商也將派代表出席。

截至台北時間週五晚間 19 時許，布蘭特原油上漲 9.22%，暫報每桶 32.70 美元，西德州中質原油 (WTI) 上漲 4.9%，暫報每桶 26.57 美元。