〈能源盤後〉沙俄僵局有解 OPEC+減產上看1000萬桶 原油本週噴漲32%

週五 (3 日) 交易，原油期貨價格大漲，WTI 原油本週漲幅近 32%，係因 OPEC 與其聯盟減產有望，並終結沙俄之間毀滅性的價格戰。

Schneider Electric 高階大宗商品分析師 Robbie Fraser 在美國川普總統提出「沙俄美組成石油生產國大聯盟並共同減產以對抗 COVID-19 需求損失」的想法後，原油獲得支撐力。

「然而，雖然曾經不可能的減產規模 600-1000 萬桶 / 日現在已經辦得到，但仍存有一些重大阻礙。」

5 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 3.02 美元或 11.9% 以上，收每桶 28.34 美元。

本週 WTI 最前月契約價格上漲 31.8%，根據道瓊市場數據，此為 WTI 有史以來最大單週漲幅紀錄。

6 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 4.17 美元或 13.9%，收每桶 34.11 美元。本週漲幅 22%。

此前，WTI 原油和 Brent 原油週四分別上漲 24.7% 和 21%，創下有史以來最大單日漲幅，係因川普稱沙俄準備減產 1000 萬桶至 1500 萬桶，終止毀滅性的價格戰。上個月 WTI 原油因此重挫至 18 年低點，第一季價格下跌超過 60%。

據《華爾街日報》報導，沙烏地阿拉伯、俄國和其他大型產油國週一召開線上會議，準備討論減產至少 600 萬桶 / 日的事宜。

AxiCorp 全球市場首席分析師 Stephen Innes 報告提到，「OPEC + 會議將開放所有產油國參加，不僅限 OPEC 成員。但市場仍高度懷疑，減產 1000 萬至 1500 萬桶是否就能有效支撐油價。」

「從市場情緒角度來看，這對原油是完全利多，並且可望避免最糟糕的情況發生，即『第二季時原油儲備已經滿位，而油價卻跌至個位數』的狀況。但由於第二季供應過剩估計仍達 2000-3000 萬桶 / 日，因此不管達成怎樣的減產協議可能都將不足以解決近期至中期的供應過剩。」

根據《彭博》一份引述 OPEC 代表官員的報導，他稱 1000 萬桶 / 日的減產規模是實際可行的估算。

分析師表示，無論如何，該程度的減產至少可減緩過量的原油氾濫市場，因為全球 COVID-19 疫情嚴重，導致需求崩潰，儲備基礎設施已經緊繃。

Jefferies 分析師 Jason Gammel 表示，「減產 1000 萬桶 / 日這樣的目標從一方看起來，似乎龐大到難以置信，但換另一方面看，倘若需求遭破壞的程度達 2000 萬桶 / 日以上，這減產規模似乎又不足以在短期內讓市場回到平衡。」

「但是，就算不足以回到平衡，讓石油離開市場至少也能在緊要關頭減緩庫存增加的速度。」

Fraser 認為，或許減產最明顯的阻礙是「美國將參與的假設」因為這會讓事情複雜化，「美國有數十家大型生產業者，以及數百家較小型的獨立營運商，現在尚不清楚強制這些生產商協調合作以支撐價格的做法是否符合美國法規。」

一如一些數據所指，美國未來幾週的石油產量可能下降。

Baker Hughes 週五公布，本週美國活躍的石油鑽機數量減少 62 個至 562 個。上週減少 40 個。

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