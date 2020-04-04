3M警告川普：暫停口罩出口將適得其反

美國總統川普週四 (2 日) 推文砲轟 3M，若該公司不停止出口口罩，將付出巨大的代價，週五 (3 日) 3M 回文警告川普，暫停口罩出口將適得其反，憂心他國的報復行動，將讓美國的口罩物資更加稀缺。

武漢肺炎 (COVID-19) 持續肆虐全球，而美國已成為全世界確診最多的國家，一月底美國傳出首例確診以來，目前已累計超過 24.5 萬例確診，死亡人數超過 911 恐攻，紐約成為重災區，目前美國正面臨口罩等醫療防護物資嚴重供不應求的問題。

川普根據《國防生產法》（Defense Production Act），要求 3M (MMM-US) 加速生產醫療用口罩，並要求該公司停止出口口罩。然而，3M 週五警告川普政府，這將適得其反。

3M 公司承諾在今年年底之前生產超過 10 億個 N95 口罩。(圖片：AFP)

川普週四晚間發布命令，要求美國國土安全部代理部長 Chad Wolf 動用《國防生產法》賦予的一切權力，從 3M 公司的任何子公司或附屬機構，取得合適的 N-95 型口罩，並要求 3M 停止向加拿大和拉丁美洲市場出口呼吸器。

川普週四推文寫道：「在看到 3M 公司戴上面具做的事後，我們重擊了他們。國防生產法一直都在，政府官員對他們的所作所為感到驚訝，將付出巨大的代價」。

3M 週五發布最新聲明，川普政府要求 3M 停止向這些國家的醫護人員提供呼吸器，會產生嚴重的人道主義影響，因為對於這些國家，3M 是其呼吸器的關鍵供應商。

3M 警告：「此外，停止出口美國製造的所有呼吸器，可能會導致其他國家採取報復行動，就像一些國家已經做的那樣。若如此，美國可獲得的呼吸器實際數量將會更低，這將與民之所向事與願違。」

3M 公司承諾在今年年底之前生產超過 10 億個 N95 口罩，但外界認為，目前美國呼吸器極度缺乏，已讓美國醫療體系崩潰，若要美國人民等到年底才拿到防護物資，恐將無濟於事，疫情早已一發不可收拾。