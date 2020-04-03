對沖基金：疫情正釋放自1930年代以來從未感受過的「經濟衝擊波」

武漢肺炎 (COVID-19) 疫情持續延燒，對全球經濟帶來衝擊，Morgan Creek 資本管理公司執行長兼資訊長的 Mark Yusko 警告表示，市場如今正迎來自 1930 年以來從未感受過的「經濟衝擊波」，建議投資者增加現金或選擇較具吸引力的投資商品。

Yusko 認為，疫情所造成經濟衝擊，正向市場襲來，並且衝擊的效應與 1930 年代的經濟大蕭條時期相似。「即將來臨的經濟衝擊波歐就像是我們經歷過的一樣，將與 1930 年代非常相似。」 Yusko 說道。

自今年 2 月份道瓊指數創下歷史新高以來，該指數已經下跌了 28%。標準普爾 500 指數也自創紀錄高位以來累計下跌了 26%。

Yusko 認為，現在進行減損還為時不晚，因為市場沒有任何復甦的跡象。他建議投資者「現金為王」，因為「我們將進入一個長期的熊市」。

Yusko 也估計，為了對抗疫情持續擴張所造成的全球經濟停擺，將不會只維持數週或是數月，很可能將是以季度和年份來計算。

Yusko 管理著 17 億美元的資產，他表示，自己如今做空了很多股票，他也特別看跌零售和消費股以及槓桿過高的公司。從估值的角度來看，除了現金之外，他也認為黃金礦商和新興市場具有吸引力。此外，比特幣也有機會。

「在金融體系崩潰的情況下，政府的刺激政策反應將對全球貨幣特別是西方貨幣產生負面影響。相對之下，比特幣卻能保有一定的價值。」