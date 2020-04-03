美3月非製造業PMI意外擴張 惟跌幅創12年最大

儘管疫情蔓延導致增速放緩，3 月美國非製造業部門意外持續擴張，美國供應商管理協會 (ISM) 週五 (3 日) 公布最新非製造業採購經理人指數 (PMI) 報 52.5，高於市場預期 48.1，但仍低於前值 57.3，為 2008 年以來最大跌幅。

根據報告，ISM 追蹤的 17 個產業中僅 5 個產業顯示業務增長，包含醫療保健、食品服務、建築、公共行政以及金融 / 保險。

3 月美國 ISM 非製造業 PMI 細項指數：

商業活動生產指數報 48，前值 57.8

新訂單指數報 52.9，前值 63.1

僱傭指數報 47，前值 55.6，

供應商交貨指數報 62.1，前值 52.4

存貨指數報 41.5，前值 53.9

原物料價格指數報 50，前值 50.8

未完成訂單指數報 55，前值 53.2

新出口訂單指數報 45.9，前值 55.6

原物料進口指數報 40.2，前值 52.6

庫存景氣指數報 47.8，前值 59.3

(圖：ISM)

3 月非製造業 PMI 指數報 52.5，創下 2008 年以來最大跌幅，儘管仍高於市場預期，但因疫情導致供應鏈中斷，供應商交貨指數飆漲至近 23 年新高，與前日發布的製造業 PMI 情況相同。

上圖：Markit 製造業和服務業 PMI；下圖：ISM 製造業和非製造業 PMI (圖：Zerohedge)

3 月商業活動指數創下自 2009 年 7 月以來新低，產業受訪者表示，疫情干擾了主要活動與旅行意願，除了必要服務外，其他服務被迫削減營運。另外，3 月新訂單出現顯著下滑，主要為不確定性導致新業務流程暫時停擺。

勞工部稍早發布 3 月新增非農就業大減 70.1 萬人，顯示疫情干擾已初步顯現，3 月非製造業就業較上月下滑 8.6 個百分點，為 2010 年 2 月以來最低。產業受訪者表示，病毒導致企業營收下滑，企業裁員不斷，大多數員工被要求遠端辦公，招聘活動將暫時凍結直到辦公作業恢復正常。

另外，IHS Markit 同步公布 3 月服務業 PMI 報 39.8，大幅低於前值 49.4，並預計今年美國 GDP 將萎縮 5.5%。

Markit 首席經濟學家 Chris Williamson 表示，為了抑制疫情蔓延，3 月商業活動正以十多年最大幅度下滑，且調查顯示今年 3 月美國經濟萎縮將近 5%，隨著防疫措施加強，跌幅可能在 Q2 加劇，更多企業將面臨倒閉危機，消費者支出將大幅減少。