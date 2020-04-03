美3月非製造業PMI意外擴張 惟跌幅創12年最大

儘管疫情蔓延導致增速放緩，3 月美國非製造業部門意外持續擴張，美國供應商管理協會 (ISM) 週五 (3 日) 公布最新非製造業採購經理人指數 (PMI) 報 52.5，高於市場預期 48.1，但仍低於前值 57.3，為 2008 年以來最大跌幅。
根據報告，ISM 追蹤的 17 個產業中僅 5 個產業顯示業務增長，包含醫療保健、食品服務、建築、公共行政以及金融 / 保險。
3 月美國 ISM 非製造業 PMI 細項指數：
- 商業活動生產指數報 48，前值 57.8
- 新訂單指數報 52.9，前值 63.1
- 僱傭指數報 47，前值 55.6，
- 供應商交貨指數報 62.1，前值 52.4
- 存貨指數報 41.5，前值 53.9
- 原物料價格指數報 50，前值 50.8
- 未完成訂單指數報 55，前值 53.2
- 新出口訂單指數報 45.9，前值 55.6
- 原物料進口指數報 40.2，前值 52.6
- 庫存景氣指數報 47.8，前值 59.3
3 月非製造業 PMI 指數報 52.5，創下 2008 年以來最大跌幅，儘管仍高於市場預期，但因疫情導致供應鏈中斷，供應商交貨指數飆漲至近 23 年新高，與前日發布的製造業 PMI 情況相同。
3 月商業活動指數創下自 2009 年 7 月以來新低，產業受訪者表示，疫情干擾了主要活動與旅行意願，除了必要服務外，其他服務被迫削減營運。另外，3 月新訂單出現顯著下滑，主要為不確定性導致新業務流程暫時停擺。
勞工部稍早發布 3 月新增非農就業大減 70.1 萬人，顯示疫情干擾已初步顯現，3 月非製造業就業較上月下滑 8.6 個百分點，為 2010 年 2 月以來最低。產業受訪者表示，病毒導致企業營收下滑，企業裁員不斷，大多數員工被要求遠端辦公，招聘活動將暫時凍結直到辦公作業恢復正常。
另外，IHS Markit 同步公布 3 月服務業 PMI 報 39.8，大幅低於前值 49.4，並預計今年美國 GDP 將萎縮 5.5%。
Markit 首席經濟學家 Chris Williamson 表示，為了抑制疫情蔓延，3 月商業活動正以十多年最大幅度下滑，且調查顯示今年 3 月美國經濟萎縮將近 5%，隨著防疫措施加強，跌幅可能在 Q2 加劇，更多企業將面臨倒閉危機，消費者支出將大幅減少。