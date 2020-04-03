最新！全球新冠確診突破100萬 死亡人數超過5萬

武漢肺炎 (COVID-19) 肆虐全球 205 多個國家，疫情持續攻陷歐洲和北美等國家，截稿前，全球累計已有超過 100 萬人染疫，至少 5 萬人死亡。

世衛官員週三警告，新冠病毒是全體人類真正的威脅，預告「未來幾天」將有超過 100 萬人染疫，死亡數將超過 5 萬人，未料，才短短不到一天的時間，這個預告就已成真。

去年 12 月初中國武漢肺炎疫情傳出後，中國政府在 1 月 23 日開始陸續封所湖北各城，世界衛生組織 (WHO) 直到 3 月 11 日才宣布，武漢肺炎疫情達全球大流行。

武漢疫情持續攻陷歐洲和北美等國家 (圖片：CDC)

隨著目前中國新增確診數放緩，美國已成為全球確診最多的國家，一月底美國傳出首例確診以來，目前已累計超過 23.4 萬例確診，死亡數達 5,607 例，緊隨其後的是義大利與西班牙。

美國總統川普週二 (31 日) 在白宮記者會上示警，抑制疫情是當前生死攸關的事情，要求美國人做好準備，美國將面臨「非常、非常」艱難的兩週，預測美國累計死亡數將高達 24 萬。

亞洲國家持續不敢懈怠，除了封城、鎖國、旅行禁令外，泰國週四宣布實施全國宵禁。非洲國家也採取有力措施，包括封城、宵禁和登門檢測。由於死亡人數激增，本美加拿大將面臨關鍵一周。