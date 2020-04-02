警告全球確診將破百萬！世衛：新冠病毒是全體人類真正的威脅

世界衛生組織官員週三 (1 日) 表示，新冠病毒是全體人類真正的威脅，預告未來幾天將有超過 100 萬人染疫，死亡數將超過 5 萬人。

武漢肺炎 (COVID-19) 已蔓延全球超過 205 個國家，全球確診已超過 88.5 萬例，造成至少 4.4 萬人死亡。

世衛秘書長譚德塞表示：「過去五週，新增確診近乎呈指數級增長，過去一週內，死亡數就翻一倍以上… 未來幾天內，我們預測全球確診將超過 100 萬人、5 萬人死亡。」

世衛新發疾病主管克爾科夫 (Maria Van Kerkhove) 博士警告：「武漢肺炎是一個真正的威脅。這對地球上的每一個人都是真正的威脅。」

世界衛生組織 (WHO)、世界銀行 (WB)、和國際貨幣基金組織（IMF）週三 (1 日) 宣布，將支持發展中國家債務減免，以應對疫情帶來的社會、經濟衝擊。

譚德塞稱：「許多發展中的國家，無法完全支持社會，尤其是在封國 / 封城期間，這就是為什麼我們呼籲要對其減免債務… 我們建議加快腳步，支援這些國家，使他們的經濟不陷入危機，他們的社區不陷入危機

世衛組織突發衛生事件規劃執行主任 Mike Ryan 博士表示：「各國元首需要建立公衛系統，如果我們要擺脫一個經濟上懲罰性封鎖、停止無休止的循環，我們就必須重新掌控這類病毒、與其共存，研發出最終根除病毒的疫苗。」

聯合國 (UN) 秘書長古特瑞斯 (Antonio Guterres) 週三提到：「武漢肺炎是自聯合國成立以來，我們共同面臨的最大考驗。」

聯合國警示，疫情將對各國經濟造成沉重的長期影響，呼籲各國遵循世衛指導方針，並立即採取健康對策以遏制病毒的傳播，包括加強測試、隔離和治療。