疫情衝擊經濟 印尼央行：有進一步降息空間

武漢肺炎 (COVID-19) 疫情持續延燒，對全球經濟造成衝擊。印尼當局也正積極加大措施以緩解疫情爆發對該國帶來的衝擊。印尼央行行長 Perry Warjiyo 於週四 (2 日) 在與投資者的電話會議上表示，印尼央行仍有進一步降息的空間，

Warjiyo 表示，疫情爆發對印尼經濟成長帶來衝擊，同時也面臨低通膨和全球利率政策下降的趨勢。

Warjiyo 表示：「實際上，我們還有進一步降息的空間。」「印尼所面臨的問題是，我們必須在維持通貨膨脹、支持經濟成長，以及維持盧比的穩定之間取得平衡。」

自去年開啟放寬週期以來，印尼央行已經 6 次下調關鍵政策利率，總計下調 150 個基點。但經濟成長受到疫情衝擊，通膨仍處在低位。

疫情持續拖累印尼經濟，也使得印尼當局對今年經濟成長的預測下調至 2.3%，大幅低於原先預測的 5.3%，印尼財政部長 Sri Mulyani Indrawati 表示，最壞情況下，印尼經濟產值可能萎縮 0.4%。此外，Indrawati 也預估，盧比今年最低將會貶至 1 美元兌 17,500 盧比。

印尼有將近 9 成的人是穆斯林，今年的齋戒月由 4 月底至 5 月底，隨後便是開齋節 (Idul Fitri)，去年約有 1,950 萬人返鄉團聚。

為防範疫情持續擴大，印尼當局已經開始管制交通、限制人流。印尼總統 Joko Widodo 也週四表示，政府正在考慮推行新的國定假日，以防範伊斯蘭齋戒月 (Ramadan) 結束時通常會發生的大規模人潮移動。