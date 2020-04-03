〈美股盤後〉川普出手沙俄有望減產 能源股強勢回歸 道瓊震盪收漲

美國週四 (2 日) 公佈最新的初領失業金人數大幅翻倍至近 665 萬人，但美股早盤表現相對平淡、小幅上漲。

盤中時段，美國總統川普推文預告，俄羅斯和沙烏地阿拉伯即將達成減產協議，共同減產 1000 萬桶原油，油價隨即刷下史上最強單日漲幅，激勵能源股強勢回歸。

道瓊走勢圖 (圖片：investing)

尾盤時段，美股仍在正負值間震盪，終場四大指數全數走揚，道瓊指數收漲 469.93 點，費半漲逾 3%。

武漢肺炎 (COVID-19) 肆虐全球 205 多個國家，目前有超過 100 萬人染疫，至少 5 萬人死亡，美國確診突破 23.4 萬例，死亡 5,607 例，泰國宣布實施全國宵禁，非洲採取有力措施，包括封城、宵禁和登門檢測，加拿大面臨關鍵一周，死亡人數激增至 161 人。

週四 (2 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 469.93 點，或 2.24%，收 21,413.44 點。

標普 500 指數上漲 56.40 點，或 2.28%，收 2,526.90 點。

那斯達克指數上漲 126.73 點，或 1.72%，收 7,487.31 點。

費城半導體指數上漲 46.88 點，或 3.28%，收 1,474.61 點。

標普 11 大板塊歌舞昇平，能源板塊 (+9.07%) 領軍暴漲、其次為公用事業 (+3.15%) 和必需消費品板塊 (+2.89%) (圖片：Finviz)

科技五大巨擎僅臉書下滑。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.67%；臉書 (FB-US) 下跌 0.88%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.35%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.58%；微軟 (MSFT-US) 上漲 2.07%。

道瓊 30 檔成分股漲跌互見，能源股強勢回歸，雪佛龍 (CVX-US) 飆漲 11.03%；埃克森美孚 (XOM-US) 飆漲 7.65%。

波音 (BA-US) 下跌 5.68%；美國運通 (AXP-US) 下跌 0.97%；高盛 (GS-US) 上漲 3.19%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 3.73%；3M (MMM-US) 上漲 3.58%

費半成份股盡數收高。AMD (AMD-US) 上漲 1.90%；美光 (MU-US) 上漲 3.01%；英特爾 (INTC-US) 上漲 4.76%；Nvidia (NVDA-US) 上漲 5.10%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 0.14%；高通 (QCOM-US) 上漲 3.22%。

台股 ADR 同步揚升。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 3.46%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.42%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.85%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.68%。

焦點個股

特斯拉 (TSLA-US) 下跌 5.63% 至每股 454.47 美元，盤後公布第一季亮眼的 88,400 交車量成績單，激勵其盤後股價大漲逾 10%。

特斯拉第一季交車量高達 88,400。(圖片：AFP)

瑞幸咖啡 (LK-US) 遭爆營運長及下屬員工涉嫌偽造財報，昨日收盤價 26.2 美元一路直直落 75.57% 至 6.40 美元。對手星巴克 (SBUX-US) 應聲大漲 3.80%。

外媒報導，傳聞已久的低成本 iPhone 9 (又稱 iPhone SE2) 可能將在 4 月 15 日發布，鑑於新冠疫情大流行，上市日程仍未定。

亞馬遜宣布禁止出售 N95 口罩，並開始向醫院、政府機構和其它團體提供抗疫物資。

經濟數據

美國 3 月挑戰者企業裁員數 (萬人) 報 22.2，前值 5.67

美截至 3/28 當週初領失業金 (萬人) 報 664.8，預估 300.0，前值 328.3

美截至 3/28 當週初領失業金四週均值 (萬人) 報 261.2，前值 99.83

美國 2 月貿易帳 (億美元) 報 - 399，預估 - 436.0，前值 - 453.0

美國初領失業金人數 (圖：Calculated Risk)

華爾街分析

美國達拉斯聯邦儲備銀行 (Federal Reserve Bank of Dallas) 行長 Robert Kaplan 週四 (2 日) 預測，美國第二季 GDP 將嚴重萎縮，失業率將飆至 20%，預計沙俄減產將有助於穩定市場。

上週失業申請數激增，美國券商公司德美利證券 (TD Ameritrade) 首席市場分析師 JJ Kinahan 表示：「事實是這樣一個糟糕的數字，市場確實擺脫這一困境，這也是市場在為更多不良的數據做好心理準備。」

網絡安全專家兼 Herjavec 集團創始人 Robert Herjavec 認為 ：「無論是大鯨魚還是小蝦米，企業可能因為疫情失去所有一切而恐懼。」

紐約人壽多元資產投資組合策略師 Lauren Goodwin 表示：「在企業收入受到嚴重打擊的情況下，企業可能會選擇優先考慮員工，並降低借貸負擔，而不是支付股息。這可能會帶來股票風險。」

Thornburg Investment Management 投資組合經理 Jeff Klingelhofer 表示：「事實上，在人們走出家門與社會互動之前，刺激需求增長的措施是沒用的，我們將面臨一段相當長的高度波動時期。」