美防疫失敗確診破20萬 中國官媒反擊：這與中國無關

美國武漢肺炎 (COVID-19) 疫情日趨嚴重，週三確診數已突破 20 萬，美國除了歸咎歐盟外，也將矛頭指向中國假數據，加劇了全球疫情擴散，中國官媒週三 (1 日) 回應：「這 (美國防疫失敗) 與中國無關。」

外媒週三報導，美國情報機構的機密報告稱，中國隱匿國內疫情事實，指控中國未如實公布確診數據和死亡人數。

中國官媒《環球時報》總編胡錫進回應：「美國人必須明白，美國能否完全依自之力來控制疫情，這與中國無關，有賴於美國採取果斷措施扭轉局勢。維持強大的美國！」

(圖片：翻攝胡錫進推特)

胡錫進早期推文也提到：「有人說美國正遭逢珍珠港事變，這是一記警鐘，但記住，美國的敵人是新冠病毒，而不是中國。中國是一個合作夥伴，美國醫療設備正從中國運送而來。維持強大的美國！」

美國除了歸咎歐盟防疫失敗連累美國，美國國務卿龐培 (Mike Pompeo) 上週 (25 日) 指控，中國不但美化數據式的宣傳，還誣陷病毒是美軍帶去中國，故意拖延與西方各國分享重要的疫情資訊，因而加劇了全球疫情擴散。

今年 3 月初，美國只有約 100 例確診數，但一個月過後，美國累計確診已大爆發，飆至 20 萬。美國總統川普週二 (31 日) 在白宮記者會上示警，美國將面臨「非常、非常」艱難的兩週，預測美國累計死亡數將高達 24 萬。