COVID-19疫情期 民生消費暴增 該選哪些雜貨股？

武漢肺炎大流行後刺激起雜貨與民生必需品的購物狂潮，可能會驅使投資者追逐雜貨股。

但 BMO 資本市場分析師 Kelly Bania 建議，投資者應堅選在疫情之前，就因品質和價值獲有高評價的股票，包括沃爾瑪 (WMT-US)、好市多 (COST-US) 和 Dollar General (DG-US)。

Bania 週三報告指出，截至 3 月 22 日的 2 週，美國雜貨銷售較去年同期激增 83%，與前一週僅 12% 的年增率相比高出不少。

此需求激增的現象不限於紐約或加州這一類疫情震央，而是遍佈全美，懷俄明州和密歇根州等州成長率接近 70%，而其他像特拉華州、路易斯安那州和阿拉巴馬州等成長率更突破 100%。

藥店也有同樣趨勢，3 月 22 日止的 2 週期間銷售量大增 43%。在疫情爆發前，該產業普遍呈現下滑趨勢。

儘管其他產業大規模裁員或放無薪假，但許多雜貨和民生必需品的零售業者因應需求激增而大量招聘，例如沃爾瑪、Kroger (KR-US) 均計畫擴大人力 10%、Dollar Tree (DLTR-US) 增聘 14% 人手，而 Dollar General 更擴大員工規模 35%。

雜貨配送需求也加速，根據 app 數據分析公司 Apptopia 的數據，從 2 月中旬到 3 月中旬，Instacart、Shitt 和沃爾瑪 app 每日下載次數分別增加 218%、124% 和 160%。

Instacart 宣布，未來 3 個月內計畫再招聘 30 萬全方位購物專家，估計較目前水準增加 150%。(在 Instacart 系統收到訂單後，將會與這些『購物專家』進行配對，專家在收到訂單後，就會到指定超市購買物品並於承諾的時間內送達訂購者住家)

在需求激增的背景下，這些大型雜貨股的表現優於大盤一點也不奇怪。自 2 月 19 日以來， S&P 500 指數重挫 27%，而 Kroger 逆勢上漲 3.2%、沃爾瑪僅小跌 3%、Dollar General 也僅下跌 6.5%。

但 BMO 的 Bania 表示，投資者應妥善選擇雜貨股，儘管現在空前的銷售成長似乎有利該產業，但這也意味著明年這些企業將必須面臨高標準的銷售表現，而這幾乎不可能實現。

倘若經濟開始邁向衰退，需求轉弱以及消費者囤積的大量物資將對這些雜貨業者形成雙重打擊，拖累他們接下來幾季的財務表現。