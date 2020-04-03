疫情重創航空業 波音宣佈實行「自願離職」計劃

據《彭博》報導，波音 (BA-US) 於週四 (2 日) 宣佈，為了降低人事成本、並減輕財務上的壓力，將實行自願離職、及提早退休計劃。

由於武漢肺炎 (COVID-19) 疫情導致航空旅客人數下滑，並對航空業者造成重創，波音表示將藉由減產及精簡員工，以保留帳上現金以備不時之需。

波音於日前表示，受到市場萎縮的影響，計劃減產波音 787 Dreamliner 客機，並且將會持續評估市場的變化、以及肺炎疫情的狀況，以進行更多的調整。

由於疫情導致遠程飛行需求降低，預期 787 Dreamliner 客機及 777X 客機的需求將面臨衝擊。Jefferies 分析師 Sheila Kahyaoglu 於日前表示，預估在未來 3 年之內，波音廣體飛機的生產量，恐將減少 60%。

波音 CEO David Calhoun 表示，受到肺炎疫情的影響，導致消費者所需要的產品及服務皆將有所改變，因此，波音也將開始進行必要的營運調整。

除了波音以外，歐洲飛機製造業龍頭空中巴士 (Airbus) 亦面臨營運衰退。全球肺炎確診病例數持續攀升，目前已達到將近 1 百萬例，因此，航空業者紛紛宣佈調降產能，導致飛機製造商亦面臨訂單下滑的威脅。

Agency Partners 的分析師 Nick Cunningham 表示，由於航空業陷入危機，導致波音必須減少員工人數，因為員工薪資佔了固定成本最大的比重。

為了減少費用並維持帳上現金，波音已於日前宣佈凍結招聘及取消加班費。另外，該公司亦動支了將近 140 億美元的貸款。

於台北時間週四 (2 日) 晚間 11 時許，波音股價下跌 2.25%，報每股 127.67 美元。

波音股價日 k 線圖

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