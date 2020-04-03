疫情過後 全球經濟可能呈現的4種復甦面貌

受到武漢肺炎 (COVID-19) 疫情的影響，導致全球經濟陷入自 2009 年金融海嘯以來的最大衰退，經濟學家預估，在疫情過後，全球經濟將可能以多種不同的面貌復甦：V 型、U 型、L 型、或勾型。

摩根大通經濟學家 Bruce Kasman 表示，經濟復甦的速度受到許多因素影響，包括：疫情蔓延狀況、各國防疫工作及刺激政策的效用、以及產業部門的活動，因此，對於全球經濟在疫情過後的復甦面貌，仍舊難以預測。

V 型復甦

假設歐洲及美國的疫情，能夠於 4 月或 5 月獲得控制，則社交距離措施也將有望解除，並刺激消費者支出，再加上各國所實行的貨幣及財政寬鬆政策，預期工廠及服務業部門皆可順利恢復正常營運。

在 V 型復甦的情況之下，預期在 2021 年初，全球經濟便可恢復至疫情前的水位。

由於中國於 3 月份的製造業 PMI 指數意外上揚，促使部份經濟學家對於 V 型復甦的可能性，抱持著樂觀的態度。

但是，麥格理集團的分析師 Larry Hu 卻認為，由於全球經濟將於 Q2 陷入衰退，再加上疫情仍在持續擴大，因此，對於中國經濟復甦的持久性，仍有待持續觀察。

U 型復甦

假設疫情於 6 月才獲得控制，則社交距離也將持續實施一段時間，雖然有政府及央行的政策刺激，但消費者對於購買行為卻將趨於保守。

在 U 型復甦的情況之下，工廠無法立即恢復正常的產能，失業人口也需要較長的時間，才能夠回到就業市場。預估全球經濟須等到 2020 年底、或者更久之後，才能逐漸恢復至疫情前的水準。

渣打銀行經濟學家 Chong Hoon Park 表示，中國面臨經濟衰退的風險，並對南韓等其他亞洲各國造成衝擊。由於中國的復甦狀況仍具不確定性，因此，Park 認為，全球經濟呈現 V 型復甦的可能性不大。

經濟學家對全球 GDP 增長率的預估 (圖：Bloomberg)

L 型復甦

假設疫情在今年下半年才獲得控制，則社交距離措施將會至少實施至 6 月以後。在此情況下，經濟衰退的期間將會拉長，而復甦的速度也將較為緩慢。另外，消費者亦將持續縮減消費支出。

各機構對於美國 GDP 的預估值 (圖：Bloomberg)

勾型復甦

又稱作「NIKE 型」復甦，在疫情獲得控制之後，由於消費者對於過度採購及遠程旅行，皆抱持較為警覺的態度，且企業對於投資活動亦將趨於保守，因此，經濟復甦將呈現較為平緩的趨勢。

在勾型復甦的情況之下，預期至 2021 年以前，全球經濟將維持在疫情前的水準之下。

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