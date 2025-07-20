鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-07-20 21:50

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未來一周，全球主要經濟體製造業與服務業採購經理人指數 (PMI) 初值將陸續發布，在美國關稅政策不確定性持續加劇下的經濟環境提供最新評估，歐洲央行 (ECB) 也將做出最新利率決議，市場普遍預估在連 7 次降息後，將維持利率不變。

本週操盤筆記：全球PMI初值、歐洲央行利率決議、谷歌特斯拉財報與東京CPI（圖：Shutterstock）

在亞洲，除關注日本周日 (20 日) 參議院選舉結果將如何影響政局以及跟美國關稅談判外，投資人還將聚焦南韓周四 (24 日) 公布的今年次季國內生產毛額 (GDP) 初值，以及日本東京 7 月通膨率。此外，中國人民銀行周一 (21 日) 也將發布貸款市場報價利率(LPR)，市場估將維持不變。

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本週操盤筆記 (0721-0725)

1. 美歐英法德等地 PMI 初值

儘管近來公布的數據顯示，迄今為止美國經濟表現相對良好，對價格影響有限。上月，美國公布的產出成長速度在主要經濟體中位居前列，但擴張速度跟去年底相比仍然緩慢。

英國、法國、德國和歐元區 7 月 PMI 初值則都會在周四出爐，加拿大皇家銀行資本市場 (RBC Capital) 預估，當地製造業和服務業都將保持良好動能，但川普宣布對歐洲輸美產品徵收 30% 關稅，恐抑制 PMI 數據，但影響應該有限。

2. ECB 利率決議

ECB 本周將開會商討利率政策，市場普遍預期該銀行周四將宣布維持存款利率 (Deposit Facility Rate) 在 2% 不變，且將密切關注何時可能再次降息的任何線索，但分析師表示，ECB 可能會盡量避免在 9 月的下次會議上發出訊號。

加拿大皇家銀行資本市場在研究報告中說：「鑑於關稅再度面臨極大不確定性，我們認為 ECB 將在 7 月會議上盡量少說話，直到未來歐美貿易關係更加明朗。」

3. 東京 CPI 與韓 GDP

周五 (25 日) 公佈的 7 月東京消費者物價指數 (CPI) 年增率料將下滑至 3%，核心 CPI 則維持在 3.1% 不變，日本央行 (BOJ) 將密切關注該數據。由於近期日本通膨數據強於預期，BOJ 可能會上調 2025 財年的通膨預期。

在今年首季萎縮 0.2% 後，南韓周四公布的第二季 GDP 料將季減 0.3%。近期數據顯示，淨出口將對經濟成長產生正面貢獻。儘管出口波動較大，但半導體、船舶和醫藥產品訂單強勁，出口仍有所成長。隨著新政府推出的消費券計畫在 7 月底實施，第三季消費將出現更明顯復甦的表現，但建築業料將持續拖累整體成長表現。

4. 美股財報季

大量美國企業將在未來一周公佈今年第二季業績，標普 500 指數成分股中超過五分之一的企業將公佈財報，谷歌母公司 Alphabet 與特斯拉為主要焦點，他們是美股科技 7 雄中首批公佈財報的企業。

自 4 月以來，標普 500 指數累計上漲 26%，擺脫美國總統川普發表「解放日」關稅聲明引發的經濟衰退擔憂。Horizo​​n Investment Services 執行長 Chuck Carlson 說：「由於市場已經反彈，這個財報季似乎特別重要。我認為這已經為企業獲利前景注入相當多的樂觀情緒。」