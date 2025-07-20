中國6月對美稀土磁鐵出口暴增660%！中美協議促進稀土貿易回暖

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-20 22:00

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中國 6 月對美國的稀土磁鐵出口量較 5 月份飆升逾 6 倍，顯示關鍵稀土礦產貿易在中國與美國達成協議後正迅速恢復。

中國6月對美稀土磁鐵出口暴增660%。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，中國海關總署週日（20 日）公佈的數據顯示，全球最大稀土磁鐵生產國中國，在 6 月對美國的出口量激增至 353 公噸，較 5 月份增長 660%。

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這波成長反映中美之間供應鏈緊張情勢有所緩解，特別是在電動車與風力發電等高度依賴稀土材料的產業，引發廣泛關注。

此前，為解決向美國運送稀土礦物和磁鐵的問題，中美兩國於 6 月達成協議。作為談判的一部分，晶片製造商輝達 (NVDA-US) 正計劃恢復向中國銷售其 H20 AI 晶片。

作為全球超過 90% 稀土磁鐵供應來源的中國，曾於 4 月初為報復美國關稅政策，將多種稀土產品列入出口限制清單。

此舉導致申請出口許可所需時間大幅拉長，使 4 月與 5 月的出口量驟降，引發全球供應商擔憂，部分中國以外的汽車製造商甚至因稀土短缺而暫停生產線。

數據顯示，中國 6 月共出口 3,188 公噸稀土永磁產品，較 5 月的 1,238 公噸大增 157.5%，儘管如此，仍比 2024 年同月下降 38.1%。

市場分析人士指出，隨著 6 月更多出口商獲得政府核准的稀土出口許可，預料 7 月出口量將進一步上升。