加密雙法案落地美股反應熱烈！Coinbase與Robinhood為何領漲？
鉅亨網新聞中心
美國眾議院於上週四（17 日）正式通過《CLARITY 法案》和《GENIUS 法案》，為加密貨幣與數位資產建立首個聯邦監管框架，劃時代地釐清監管責任與合規要求。這兩部法案目前已通過國會兩院，預計將送交美國總統川普簽署生效。
法案消息一出，投資人信心大增，美股加密概念股週五（18 日）應聲上漲。Coinbase (COIN-US) 收盤上漲 2.21%，Robinhood (HOOD-US) 也上漲 4.08%。標普 500 指數與納斯達克指數也小幅走高。
《CLARITY 法案》透過區分證券和商品，為數位資產建立了監管框架，並據此將監管職責分別賦予證券交易委員會和商品期貨交易委員會。
《GENIUS 法案》也於週四在眾議院獲得通過，成為國會通過的首部此類重要立法。該法案明確了穩定幣的聯邦監管規則，穩定幣通常與美元掛鉤並有儲備支持。現在，這項法案已通過國會兩院，將送交美國總統川普簽署正式成為法律。
除了法案利多，Robinhood 也受惠於市場預期其將填補標普 500 空缺。由於雪佛龍收購赫斯公司釋出指數席位，分析師認為 Robinhood 是熱門遞補人選之一，進一步推升股價表現。
金融科技公司 Block (XYZ-US) 週五（18 日）股價收盤也上漲 2.95%。該公司自 2020 年起持續購入比特幣，目前共持有 8,584 枚，總值超過 10 億美元。
相較之下，微策略 (MSTR-US) 股價收盤則下跌 6.22%。該公司股價通常會跟隨比特幣價格的波動而變化。在眾議院稱為「加密周」的關鍵時間內，比特幣一度創下歷史新高，但隨後回落，顯示短期波動仍大。
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