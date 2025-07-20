加密雙法案落地美股反應熱烈！Coinbase與Robinhood為何領漲？

鉅亨網新聞中心 2025-07-20 19:10

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加密雙法案落地美股反應熱烈。(圖：Shutterstock)

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《CLARITY 法案》透過區分證券和商品，為數位資產建立了監管框架，並據此將監管職責分別賦予證券交易委員會和商品期貨交易委員會。

《GENIUS 法案》也於週四在眾議院獲得通過，成為國會通過的首部此類重要立法。該法案明確了穩定幣的聯邦監管規則，穩定幣通常與美元掛鉤並有儲備支持。現在，這項法案已通過國會兩院，將送交美國總統川普簽署正式成為法律。

除了法案利多，Robinhood 也受惠於市場預期其將填補標普 500 空缺。由於雪佛龍收購赫斯公司釋出指數席位，分析師認為 Robinhood 是熱門遞補人選之一，進一步推升股價表現。