疫情衝擊 貝萊德：2020年上半年全球經濟恐將萎縮11%

武漢肺炎疫情持續蔓延，對經濟帶來重大衝擊，全球最大資產管理公司貝萊德 (BlackRock) 董事總經理 Amer Bisat 表示，由於疫情帶來的衝擊，全球經濟可能在 2020 年上半年萎縮 11%，並損失 6 兆美元的經濟產出。

Bisat 說：「從這一點來看，這將比我們在 2008 年看到的萎縮情況更糟，也將比 (1918 年) 西班牙流感期間發生的萎縮情況還要糟糕。這次不會像 1930 年代的全球蕭條那樣糟糕，但無疑將是我們在全球範圍內看到的第二大經濟衝擊。」

Bisat 也表示，保守地預估，1 月至 6 月這半年間，可能將有 500 萬人失去工作機會，如果考慮到就業不足，工時減少和工資減少，情況將更加糟糕。

當被問及到目前為止，政策反應是否與這次沖擊相稱時，Bisat 表示：「從政治上來說，答案絕對是否定的。」

不過，他也稱讚政府和央行所採取的經濟措施。「在 2 月至 3 月之間，全球已針對這一問題宣布的財政刺激措施的公佈額，大約是在未來六個月的時間內，將向全球經濟投入 5 兆美元的財政投入。此外，有 65 國央行宣布降息，20 多個國家已經宣布了某種形式的量化寬鬆政策。」

Bisat 也將疫情帶來的經濟衝擊比作自然災害，他認為通常「在事後導致強勁復甦」。不過，從武漢肺炎疫情的影響中恢復「不太可能實現強勁復甦」，因為疫情會何時停止、使否可能重新爆發等不確定性依然存在。

但 Bisat 認為，考量到各國政府採取了強有力的政策措施，以及被抑制的需求，「在我看來，毫無疑問，之後的復甦將非常非常迅速。」

Bisat 說道：「復甦將會看起來像 V 型。但是對我來說，問題是這樣的 V 型復甦是否會強大到可以抵消如今下行損失？我認為答案是否定的。我預估全球 GDP 將損失 2-3 個百分點。」