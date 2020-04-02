短期痛苦換長期利益 沙國仍將成「石油戰」最後贏家？

迄今為止，由於受到武漢肺炎 (COVID-19) 疫情危機和沙烏地阿拉伯與俄羅斯石油價格戰的打擊，油價今年迄今已下跌超過 65%，然而市場分析，即使沙烏地阿拉伯對石油收入的依賴程度很高，但仍將是這場石油戰的最後贏家。

在與俄羅斯的減產協議破局後，沙烏地阿拉伯將產量提高到歷史新高的每日 1200 萬桶，油價因此走低，但也損害了沙國本身的收入，不過，能源資訊機構 Energy Intelligence 研究主管 Abhi Rajendran 表示，沙國的策略是追求最大的市占率。

Rajendran 說道：「沙國絕對是贏家之一。我是基於這樣的假設，即在肺炎疫情後，油價將在 2021 年反彈，油價在三年內將回升至每桶 80 美元。屆時，沙國的市占率將絕對增長，一到兩年之內，他們將因市場需求增產，而且在產量方面，將再次領先於美國。」

PVM 石油協會的 Stephen Brennock 將沙國的的政策描述為「短期痛苦換取長期利益」。

「與所有石油生產商一樣，在可預見的未來，油價最多升至每桶 30 美元。但是，產量和出貨量的增長將維護該國在幾個關鍵出口市場的長期地位。」Brennock 說道。

儘管如此，在全球因武漢肺炎疫情封鎖的情況下，沙國可能無法找到足夠的買家。諮詢公司 Transversal Consulting 總裁 Ellen Wald 表示，中國可能會成為廉價沙烏地阿拉伯原油的最大買家，但可能仍不足以彌補印度和歐洲其他主要市場的需求下降。另外，也不能保證中國將來會持續從沙烏地阿拉伯購買，除非沙國獲得長期合約，否則無法明確奪下中國的市佔。

沙國應對石油收入下降的下一步行動可能包括進一步借款、從公共投資基金出售資產、獲得外國現金儲備、甚至實施緊縮措施。Wald 認為，這可能在國內帶來廣泛的後果，甚至造成政治動盪。