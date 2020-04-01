沙國產油飆破每日1200萬桶+API庫存超預期 布油盤中一度跌破25美元

週三 (1 日) 國際油價跌勢持續，布蘭特原油盤中一度重挫逾 5%，跌破 25 美元，主要原因除了沙烏地阿拉伯持續擴大增產力道外，美國原油庫存增幅超出預期也導致供應過剩疑慮進一步升溫。

截至台北時間週三下午 17 時許，布蘭特原油下跌 5.16%，暫報每桶 24.99 美元，WTI 原油下跌 1.22%，暫報每桶 20.23 美元，而今年前三個月以來，布蘭特原油累計跌幅已下跌 66%，創有史以來最大的季度虧損。

布蘭特原油價格日線走勢 (圖：Investing.com)

週三 (1 日) 沙國官員在接受外媒專訪時承認，沙烏地阿美公司 (Saudu Aramco) 的原油增產力道已飆破每日 1200 萬桶以上，且還在持續上升。

不過在油市供給過剩情況下，《彭博》引述一位俄羅斯官員稱，俄羅斯並不打算繼續增產，為兩國間的價格戰帶來溫和信號；俄羅斯能源部長 Alexander Novak 上月稱，短期內可增產每日 20 萬 至 30 萬桶，甚至達到每日 50 萬桶。

OPEC 內部紛爭加劇的油價看跌情緒，目前包含沙國在內等 OPEC 成員國尚未同意在本月舉行技術會議，就價格跌勢將近行討論。

另外，美國石油協會 (American Petroleum Institute) 週二 (31 日) 數據顯示，上週美國原油庫存急劇上升，而蒸餾油庫存則下滑，截至 3 月 27 日當週，原油庫存增加 1050 萬桶，大於預期的 400 萬桶，達到 4.619 億桶，汽油庫存也增加 610 萬桶，包含柴油在內等蒸餾油庫存則減少 450 萬桶。

美國總統川普週二 (31 日) 表示，必要時將加入沙、俄兩國商討價格戰和油價急劇下跌的問題，美國能源部隨後表示已和俄羅斯能源部進行對話，雙方也同意在包含 G20 在內等主要能源生產、消費國間持續對話。

儘管如此，法國巴黎銀行 (BNP Paribas) 分析師 Harry Tchilinguirian 表示：「無論有沒有俄羅斯或美國，OPEC 都不太可能同意採取足夠的解決方案，來抵消石油需求造成的損失。」

諮詢公司 Rystad Energy 石油市場主管 Bjornar Tonhaugen 認為，短期內外交關係無法幫助石油市場或推升油價，市場已正式破裂且不再反映原油價值。