美傳進一步限制對中國高科技出口 祭三項新規定

《路透》引述消息人士說法報導，美國高階官員針對進一步限制對中國高科技出口的新規定已經達成共識，目的在防止中國透過民用商業等途徑獲取美國先進技術，再轉為軍用。

《路透》獨家報導，美國高級官員在 3 月 25 日的一次會議上就三項措施達成共識，但尚未敲定，最新措施可能會設下障礙，以阻止中國企業從美國購買某些光學材料、雷達設備和半導體等。

目前還不清楚川普是否會批准新規定。美中關係最近因武漢肺炎疫情和互相區驅逐記者而惡化。

華盛頓貿易律師 Eric McClafferty 表示，包括取消許可例外的新規定，可能會把中國消費者推向外國競爭對手的懷抱，「這將引發寒蟬效應，人們更害怕向中國出口。」

消息人士透露，第一項新規定是取消對民用產品的豁免。原本的規定是，如果某些技術用於非軍事實體和用途，則可以在沒有許可的情況下出口，因而放寬對現場可編程邏輯門陣列（FPGA）集成電路等產品的出口。不過，現在美國打算針對中國進口方和中國公民取消這項出口豁免。

FPGA 電路由英特爾 (INTC-US) 和賽靈思 (XLNX-US) 等企業生產。

第二項修改後的規定將阻止中國軍方在未取得許可的情況下獲得美國某些產品，即使是出於民用理由購買也適用，這些產品包括數位示波器在內的科學儀器、飛機引擎和特定種類的電腦。

這項措施若得以實施，可能阻斷業者把產品提供給中國軍方進口商，就算中方宣稱這些產品將用於醫院等用途。

最後一個是迫使向中國出口某些美國產品的外國企業，不僅要取得本國政府的許可，還要獲得美國政府許可。

對此報導，美國白宮、商務部和中國駐華盛頓大使館均未置評。