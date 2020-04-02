〈Q1財報搶先看〉利基產品撐場 欣興與華通獲利將優於去年同期 健鼎微衰

華通 (2313-TW) 今年以來業績表現佳，3 月營收將攻首季新高達 43 億元，年增 16%，推升第 1 季營收達 115.81 億元，也將成歷年第 1 季最佳，而欣興 (3037-TW) 在 IC 載板供不應求下，營收及獲利也都將優於去年第 1 季。

此外，健鼎 (3044-TW) 預估， 3 月將難達成 40 億元已上的營收水準，首季營收恐不及 2019 年同期 120 億元，且湖北仙桃廠首季只維持小規模營運，單季每股稅後純益約可能低於 2 元。健鼎去年稅後純益 60.37 億元，每股純益 11.49 元，登上 PCB 股每股純益王寶座。

華通在蘋果 iPhone11、TWS 軟硬結合板及華為手機需求帶動下，3 月營收估逾 43 億元，首季營收估可達 115.81 億元，將成歷年第 1 季最佳，年增 10%，同時，華通受惠高階 HDI 需求維持高檔，首季毛利率維持雙位數，法人估華通第 1 季獲利將高於去年同期每股純益 0.26 元。

欣興中國營收比重約 30-35%，軟板、大多數 PCB 及部分 HDI 產能均在中國，尤其第 1 季湖北黃石廠影響大，目前中國員工復工率達 80-90%，生產線稼動率在 75-80%。

不過，法人指出，欣興的 ABF 載板目前供不應求，且都在台灣生產，去年第 3 季以來產能滿載到第 1 季，也具獲利利基，首季營收也可望超越去年同期，甚至挑戰去年第 2 季 197 億元水準。

法人認為，今年初雖然肺炎疫情影響打亂全球手機市場，但隨著中國疫情逐漸獲得控制，EMS 廠加速復工，配合 5G 需求長線趨勢不變下，中國官方也積極推動 5G 手機普及，據傳未來將有 5G 新機補貼政策出爐，中系手機品牌可望醞釀進一步追加訂單，而台廠可望取得更多的訂單。