〈Q1財報搶先看〉宅經濟下電商淡季不淡 營運有望創同期最佳

近期宅經濟發酵，富邦媒 (8454-TW)、網家 (8044-TW) 前 2 月營收成長 15-25%，東森 (2614-TW) 旗下東森購物成長強勁，成長也達 60%，松果購物 (6740-TW) 業績更暴增超過 70%，各大電商平台第一季業績淡季不淡，法人樂觀看待，電商業首季不排除創歷年同期最佳。

累計前 2 月，富邦媒合併營收為 98.82 億元，年增 26.34%；網家為 71.4 億元，年增 15.11%；東森為 7.13 億元，年增 61%；松果購物 6297 萬元，年增 71.48%；而創業家來到 7.99 億元，年增 3.34%。

2 月起肺炎疫情蔓延，重創內需產業包括觀光、餐飲和零售等，不過，消費版圖快速移轉至線上，富邦媒旗下 momo 網路購物 2 月業績年增幅高達 47.5%，東森購物 2 月訂單較去年同期一口氣暴增近 20 萬件，營收年增 36%。

富邦媒觀察到，2 月居家生活品年增達 81%，網家同樣指出，生活用品、即時食等類別買氣爆發，顯示不同於過去網購的品項以美妝和 3C 周邊為主，居家生活品的銷售爆棚，成為今年電商業績新動能之一。

蝦皮購物指出，隨著消費者需要頻繁多次採購的日用品和生鮮，成為電商近年的發展重點，加上今年防疫當道，帶動更多到府生活服務，及各種線上線下異業結盟發展出生態圈，可望使電商持續擴大心占率，並帶來業績成長。

法人認為，去年台灣電商滲透率增加 0.6% 至 11.1%，仍有明顯成長空間，近期因防疫帶動宅經濟發酵，有望加大國人對電商的依賴，台灣電商趨勢持續上揚無虞。

相較整體市場，電商業者在前 2 月營收已繳出逆勢成長的亮眼成績，由於 3 月疫情擴大在歐美各國蔓延，網購需求進一步擴增，法人指出，不排除電商第一季財報將繳出比過去同期更優異的表現。