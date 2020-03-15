〈觀察〉PCB廠強者恆強整併風潮正展開

臻鼎 - KY(4958-TW) 發動上市以來的首度併購行動，將以換股方式併購上櫃 PCB 同業的先豐通訊 (5349-TW)，完成換股後，先豐將下櫃並撤銷公開發行；先豐也將成為繼統盟後，另一家遭收購下櫃的 PCB 廠，以 PCB 業競爭來看，產業仍將是大者恆大、強者恆強，不具利基的小廠生存空間恐日益縮小。

去年瀚宇博 (5469-TW) 大舉以參與私募、換股取得軟板廠嘉聯益 (6153-TW) 高達 24% 的股權，成其最大股東，為這一波 PCB 產業鏈整併的重要開端。

以目前整體台 PCB 業競爭態勢來看，仍是強者恆強發展，中小型 PCB 廠面臨市場籌資不易的窘況；技術上，大型 PCB 廠不斷以 HDI (高密度連結板)、HDI Anylayer、軟硬結合板、類載板等創新技術，因應客戶端對 3C 電子輕、薄、短、小的設計走向，並往新產品應用領域如半導體 COF 發展，利用技術高門檻，阻絕包括陸資在內的 PCB 廠競爭對手；即使競爭對手有意跨越高技術競爭門檻，仍須面對技術升級的龐大資金需求。

以目前 3C 電子相關產品，主要 PCB 板設計都以 HDI Anylayer 製程規劃為主，甚至連汽車板主流設計走向也是如此；高密度連結板 (HDI) 走向任意層 (HDI Anylayer) 製程發展，2 年內應用就大幅擴散；而大型 PCB 廠有足夠資金、技術擴張產能並接單，造成訂單集中大廠。欣興 (3037-TW)、華通 (2313-TW)、健鼎 (3044-TW)、瀚宇博及臻鼎等，也一再擴充投資其生產規模。

此次臻鼎發動合併先豐，2018 年透過旗下鵬鼎在中國大陸資本市場上市掛牌，順利籌資高達人民幣 36 億元，手中資金充足下，為加速擴張規模，選擇先豐為入股標的，主要考量雙方具互補效益、先豐具備雷達通訊板開發及生產 5G 基地台網通板能力，且臻鼎此舉等同在台灣新增一個現成 PCB 生產基地，有助分散生產風險。

臻鼎未來不排除還有其他併購動作，對象包含兩岸 PCB 廠商。

由 PCB 產業的生態鏈來看，PCB 廠經營者多以技術起家，造成各廠門戶之見及企業文化差異大，產業內合併案鮮少出現，而小廠所能掌握的資金、技術、客戶資源日窮，可能為求生存反向破壞市場秩序，臻鼎換股合併先豐通訊來看，無疑是以合併手段引導良性競爭的方式之一。