布局商品原物料ETF 須注意三要點

全球 ETF 規模持續攀升，其中，商品原物料類 ETF 市場接受度日漸增加，規模及成交量不斷攀升。不過，法人提醒，商品原物料價格沒有漲跌幅限制，交易此類型 ETF，必須謹記三個重點，以降低交易風險。

根據 BlackRock 報告，2019 年年底全球 ETF 規模已突破 6 兆美元，到達 6.3 兆美元之多，發展持續加溫；而在 ETF 產品當中，商品類 ETF 規模高達 1790 億美元，仍為 ETF 產品中最重要的類別之一。

資料來源：Bloomberg，2018/12/31~2019/12/31

觀察全球各類別商品 ETF 龍頭，其中最具規模，且規模成長比重較高的大多為貴金屬 ETF，如黃金、白銀、鈀金與白金；而就成交量來看，原油 ETF 成交量高居各類商品原物料之冠，是商品原物料人氣王，規模雖為白銀的 18.5%；但其成交量卻為白銀的 183%。

以西德州原油期貨價格為例，因近年來維持大區間盤整，台灣投資人近年頻繁於區間以槓桿及反向原油 ETF 進行低買高賣，獲利可觀，成功的獲利經驗推升台灣相關原油原型、原油正 2 與原油反 1ETF 規模持續擴增。

資料來源：Bloomberg，2018/12/31~2019/12/31

近期原油市場持續受到新冠肺炎疫情蔓延影響，各國紛紛進行封城鎖國，國際能源總署 (IEA) 預期全球原油日需求將下滑 2000 萬桶，而供給面 OPEC 減產協議已於 3 月 31 日到期，各產油國可能開始恢復產能，供給面增加、需求面下滑，恐不利原油走勢。

法人建議，後續必須觀察美國、俄羅斯及沙烏地阿拉伯是否有協商及新的減產協議的可能，或是新冠肺炎疫情是否出現緩和，需求成長有所推升。雖然短線油價跌深，但仍需要有實際的利多才有反彈的可能，因此交易上需善設停損停利，另外供過於求已造成大幅正價差現象，需要留意正逆價差的變化。

專家也提醒，當油價波動過大，市場不理性行為可能讓相關原油 ETF 出現大幅折溢價。以 4 月 1 日來看，元大 S&P 原油正 2 ETF 溢價又超過 100%，元石油 ETF 也溢價 70%。

資料來源：Bloomberg，2018/1/2~2020/3/10

專家特別提醒投資人需留意風險，交易商品原物料類 ETF 需謹記三個重點:

一是商品原物料價格並無漲跌幅限制，行情若有突破很可能一波到底，風險極大，像這次油價崩跌就是非常罕見的情況。

二是槓桿 / 反向 ETF 適合短期交易，須設定停損停利，不宜長期持有，特別當行情不如原先預期，不要持續逢低攤平。

三是布局商品原物料 ETF 之前，投資人一定要觀察折溢價之變化 (可在發行之投信官網查詢)，折溢價合理區間應在正負 0.5%，市場若呈現大幅折溢價，需確切了解成因，若短期內無法收斂，恐將影響投資效率。也不要搶在大幅溢價時點進場，因溢價收斂後，投資人恐將遭受驚人損失。

法人也提醒，國內目前商品 ETF，多以期貨指數為追蹤標的，因此投資人需留意正逆價差情形。